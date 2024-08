La Torre d’en Besora celebra el 750 aniversari de la Carta Pobla

La Torre d’en Besora inicia este dissabte unes festes que venen marcades per la commemoració del 750 aniversari de la seua Carta Pobla.

Les celebracions comencen amb la inauguració del mesó del vi i la cervesa i un dinar popular al local de festes a càrrec de la comissió que organitza tots els actes festius. L’Ajuntament col·labora amb una partida pressupostària, però són els integrants de la comissió els que fan possible les festes, per això l’alcalde, David Vicente Segarra, vol «agrair el treball que fan durant tot l’any per a que tots pugam gaudir aquestos dies». La comissió també organitza actes per a recaptar més fons per a les festes, i a això es suma la Diputació de Castelló, que patrocina part de la programació.

Les celebracions, com és tradicional, es celebren de dissabte a dissabte amb una programació que es manté any rere any, com el concurs de paelles que tindrà lloc aquest diumenge a les 15.00 hores o el dinar dels jubilats del dilluns, que continuarà amb un ball.

Un dels bous que s'exhibiran durant aquestes celebracions. / Mediterráneo

La gran novetat d’enguany arriba el dimarts 20 després de la missa de les 12.00 en honor al patró, Sant Bartomeu. A les 13.00 es desenvoluparà l’acte commemoratiu del 750 aniversari de la Carta Pobla de la Torre d’en Besora. L’alcalde explica que al local de festes s’exposarà en una vitrina el facsímil de la Carta Pobla i altres documents antics aportats pel secretari de l’Ajuntament de Culla, Francisco Bellés. A més, Manuel Colomer, bon coneixedor de la història local, parlarà de les troballes als poblats íbers del terme municipal.

La programació del dimarts també inclourà disfresses infantils i xocolatada de vesprada, a més de l’actuació infantil dels Trobadorets, mentre que el dimecres tindrà lloc la missa del Cor de Jesús i també el dinar de les dones.

Actes taurins

El dijous 22 el muntatge de barreres donarà pas al tradicional dinar de la sardina i a l’inici dels actes taurins amb un bou embolat de la ramaderia Hnos. Bellés. El divendres hi haurà entrada de vaques pel matí i exhibició de bous i vaques de Hnos. Bellés per la vesprada, a més del tradicional berenar de festes durant el descans del bou patrocinat per la Penya Taurina local, que també embolarà un bou per la nit i celebrarà un dinar.

Per acabar, el dissabte 24 hi haurà més actes taurins, però el punt final serà un sopar de pa i porta i el ball de disfresses, sempre amb expectació per veure les divertides crítiques de les colles.