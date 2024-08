Multado con 6.600 € por pasear perros peligrosos sin bozal y sin licencia en un pueblo de Castellón

El Ayuntamiento de Moncofa está aplicando estrictamente la ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales, y como resultado, se emiten un promedio de seis multas mensuales, que oscilan entre los 600 y los 6.600 euros. Este último importe corresponde a una sanción impuesta este verano a un propietario de perros considerados potencialmente peligrosos que no contaban con la licencia necesaria y, además, permitía que estuvieran sueltos y sin bozal. La situación ha desencadenado la apertura de un procedimiento sancionador.

Durante la temporada estival, la población de Moncofa se cuadruplica, al igual que el número de mascotas, especialmente perros, que campan por el casco urbano, las zonas verdes y la periferia. Sin embargo, algunos propietarios no cumplen con la normativa: tienen perros sin registrar, sin documentación en regla, sueltos, sin bozal y, en muchos casos, no recogen los excrementos de sus animales.

El alcalde, Wences Alós, es claro en su mensaje: «Las normas están para cumplirse y ningún ciudadano puede ignorarlas. Desconocerlas no exime de pagar la multa». Alós subraya que, en varios casos, se trata de perros de razas peligrosas cuyos propietarios son conscientes de las obligaciones que conlleva tener este tipo de animales. «Los requisitos son fáciles de cumplir, pero se requiere interés en mantener la documentación en regla y asegurarse de que el perro salga a la calle con bozal, atado, y con la persona autorizada. Esto no solo se aplica a los veraneantes, sino también a los vecinos que no cumplan la norma».

Espacios habilitados

El Ayuntamiento insiste en la importancia de mantener limpios los espacios públicos, recordando que la mayoría de propietarios sí eliminan los excrementos de sus mascotas. Además, destaca la necesidad de garantizar la seguridad de las personas. «Los dueños de los animales son los máximos responsables de lo que ocurra en cada situación. Las sanciones son elevadas, pero todos deben ser conscientes de ellas para que todo funcione correctamente», concluye.

Moncofa cuenta con tres parques caninos y una playa canina, donde los propietarios pueden llevar a sus perros a jugar y correr en un entorno controlado. Estos espacios, que incluyen duchas y agua potable, requieren que los dueños mantengan la limpieza.