Vandalizan varios coches a patadas y una de las rotondas de acceso a Nules

El pasado fin de semana fue especialmente productivo en Nules por lo que al vandalismo respecta. Que haya trascendido, los propietarios de varios vehículos encontraron serios desperfectos en la chapa de sus vehículos y la L del letrero con el nombre del municipio, ubicado en la rotonda de acceso desde la A-7 y la Vilavella, estaba arrancada.

Respecto al segundo caso, el de la rotura de parte del letrero hecho de hormigón y trencadís que preside esta entrada del municipio desde el 2010, el alcalde, David García, indicó que «es obvio que eso no se rompe solo», ni tampoco hay indicios de que se haya producido por una colisión con un coche, porque ni hay marcas de neumáticos, ni el resto de la glorieta está afectada, de lo que se deduce que ha sido una acción premeditada.

En cuanto a los desperfectos en los vehículos, los afectados están viviendo con indignación e impotencia los hechos. Según indican, el asalto se produjo en la madrugada del sábado al domingo en las calles San Agustín y Santa Cecilia, al menos que se sepa, en las inmediaciones del concierto que se realizó esa noche en la calle Santa Natalia.

Según relatan, «unos cincuenta jóvenes» deambulaban por la zona, en el entorno del supermercado Charter que la Cooperativa Sant Josep tiene en la zona.

Lo que no esperaban los residentes es que el barullo acabara como lo hizo. Los vecinos tienen constancia de, al menos, dos vehículos afectados, aunque podría haber más, pero aún no se ha notificado a la Policía Local. Aseguran que «es evidente que ha sido una patada», que en el caso más grave, ha provocado daños valorados «en unos 250 euros, en una primera valoración, el golpe ha sido tan fuerte que ha sido imposible reponer el estado de la puerta con una ventosa», indica la afectada.

Investigación en curso

Se ha presentado denuncia ante la Guardia Civil, que ya ha solicitado las imágenes de las cámaras del supermercado para tratar de identificar a los posibles autores.

El alcalde señala que no ha habido más incidentes de este tipo «de los habituales», aunque reconoce que no se puede normalizar un problema de «educación». Incide en que quienes realizan este tipo de acciones «son una minoría muy minoritaria, la gran mayoría de la gente se comporta y no hace estas barbaridades» y mostró su preocupación por los actos protagonizados por menores.