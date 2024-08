Benicàssim pondrá en marcha su nuevo contrato del agua en abril del 2025

Luz verde al nuevo contrato que garantizará el agua potable durante los próximos 25 años en Benicàssim, después de unos ejercicios trabajando en los pliegos de condiciones y unos meses de tramitaciones para hacerlo realidad. El pleno ordinario del Ayuntamiento aprobó ayer la adjudicación definitiva de este servicio a la UTE Fobeapsa-Facsa, que salió a concurso por la cifra de 132 millones de euros. Contemplan que sea en abril del 2025 cuando se pueda poner en marcha el convenio.

La nueva concesión pública estipula grandes mejoras para toda la red del municipio, ya muy anticuada, así como adaptar las infraestructuras a las renovadas necesidades del municipio, que ha visto multiplicada la demanda de agua de forma exponencial en las últimas décadas, debido al incremento de la población y la actividad en la localidad costera.

El contrato formalizado permitirá la renovación de los grupos de presión de las urbanizaciones de Las Palmas, Montornés, La Parreta y Villas Norte, que propiciará unos bombeos más eficientes, que serán capaces de mover más caudal en menos tiempo.

Asimismo, prevén la mejora de las canalizaciones más importantes de la localidad en los primeros cinco años, en los que procederán a la sustitución de las tuberías principales e irán cambiando progresivamente las demás para que la vida útil sea siempre de 50 años, según fuentes municipales.

Conducción de salida a la Parreta

Además de los dos nuevos depósitos de agua en La Parreta de 15.000 m3 y otro en Gurugú de 500 m, con el inicio del contrato se realizará la conducción de salida de La Parreta a la zona norte y al sur; la instalación de una planta de carbón activo y la conducción desde el depósito de La Parreta hasta el situado en Salandó.

La concejala responsable del Ciclo Integral del Agua, Elena Llobell, explica que «la modernización de esta red es esencial, especialmente considerando que parte de ella superan su vida útil».

La empresa deberá destinar un total de 6,25 millones para la renovación de tuberías en los próximos 25 años, que equivale a cerca de 250.000 euros por ejercicio.

No obstante, los parámetros de valoración otorgan una puntuación adicional a las empresas que inviertan más anualmente en la renovación de tuberías, por lo que la inversión definitiva en este sentido al final podría ser mayor.

Por otro lado, entre las principales novedades del citado acuerdo, se habilitará la implementación de la telelectura del consumo del agua en toda la población.

Plan de sequía

Otro de los aspectos destacables es que Benicàssim será uno de los municipios de la provincia que tendrá un Plan Especial de Sequía (PES), pese a no estar obligado por no superar los 20.000 habitantes y no tener de momento una situación de escasez de agua como otras localidades del país, al poder suministrarse de la desaladora. Esta será una de las responsabilidades que tendrá la empresa adjudicataria, con la entrada en vigor del contrato, ya adjudicado.

Llobell pone en valor las medidas que se están llevando a cabo por parte del consistorio ante la situación excepcional de sequía y recalca que «en Benicàssim cumplimos y trabajamos con una visión a largo plazo. Trabajamos un Plan Especial de Sequía, además de seguir reivindicando que se cumplan los plazos para la construcción de la nueva depuradora que la Generalitat ya ha confirmado que destinará cerca de 500.000 euros a la redacción del proyecto».

Con la adjudicación del contrato del agua, el consistorio avanza en su objetivo de renovar en esta legislatura los grandes contratos de servicios, como es también es el de recogida de residuos y limpieza viaria, que se adaptará a los nuevos tiempos y necesidades.

Otros asuntos

El pleno ordinario también abordó otros puntos como la renuncia del concejal de Compromís, Pau Ferrando, por motivos laborales. Ocupará su puesto el siguiente candidato de la lista, Luis Bernal Turlo, que tomará posesión, probablemente en la siguiente sesión.

En otro orden de cosas, la corporación aprobó el nombramiento de las nuevas representantes de las fiestas, las próximas reinas, Raquel Fernández y Paula Marín, así como de todos los festeros que ejercerán de embajadores del municipio durante todo el próximo ejercicio festivo. La agenda arrancará con las fiestas que se celebrarán en septiembre en honor a Santo Tomás de Villanueva y continuará en enero con los festejos de Sant Antoni y Santa Águeda.