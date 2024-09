Dieciocho horas después vuelve la luz a Montanejos: «Esto sería impensable en Castelló o en Burriana»

Casi dieciocho horas sin luz, y unas pocas menos sin teléfono. Esa ha sido la situación a la que han tenido que hacer frente miles de personas en Montanejos, desde que en la medianoche del domingo al lunes hubo un corte del suministro eléctrico que no se ha restablecido en su totalidad hasta pasadas las cinco de la tarde. Lo peor de la incidencia, según el alcalde, Miguel Sandalinas, es «que se repite una y otra vez».

Las explicaciones técnicas las ha dado Iberdrola. A las 00.00 horas, indican, hubo «una incidencia en una línea aérea de media tensión que ha dejado sin suministro a unos 1.300 clientes». Sandalinas precisa que ese número debe multiplicarse porque, en agosto y en plenas fiestas, «en Montanejos somos más de 3.000 personas», con los hoteles casi al 100%.

La empresa señala que «la orografía y las horas nocturnas dificultaron la localización del tramo afectado», por lo que la subsanación de la avería «se ha ralentizado más de lo habitual». Once horas y media después, se repuso el 60% del suministro, indican, y se ha instalado un grupo electrógeno para llevar la electricidad al resto de vecinos, incluida la pedanía de La Alquería, donde la luz se ha recuperado pasadas las cinco de la tarde.

«No cambia nada»

El alcalde ha evidenciado su malestar por la reincidencia y por lo inoportuno. En plenas fiestas «que la hostelería está esperando, porque es una semana muy importante, tenían las cámaras llenas y los dejan sin luz tantas horas».

«Somos el primer municipio turístico de interior de la provincia de Castellón y nos pasa esto, no quiero ni pensar cómo estarán en un pueblo de 100 habitantes», lamenta remarcando lo «frustrante» que es no tener soluciones ni alternativas «que nos habían prometido hace cinco años, pero no se ha activado nada».

Desde i-DE, la empresa distribuidora, indican que «tenemos pendiente construir varias líneas subterráneas de media tensión para mallar la red de Montanejos», un proyecto que actualmente está «en tramitación administrativa». Estas obras, afirman, «permitirán mejorar la calidad del suministro eléctrico y reducir los tiempos de reposición del servicio».

«Lo que está pasando te hiere, porque algo así es impensable en Castellón o en Burriana, y todos estamos en la misma provincia» Miguel Sandalinas — Alcalde de Montanejos

Pero para los vecinos la realidad es que no saben cuándo les puede volver a pasar. Hay quien este lunes, ante la impotencia, ha colocado su propio grupo electrógeno en la calle «porque la gente está nerviosa y quiere soluciones», con los consiguientes inconvenientes en la vía pública, pero «es que lo que está pasando te hiere, porque algo así es impensable en Castellón o en Burriana, y estamos en la misma provincia y la misma Comunidad».

Para Miguel Sandalinas, «parece que damos por asumido que en los pueblos pasen estas cosas, pero no debe ser así». Incide en que este es un «fallo estructural de la Comunitat Valenciana, donde hay un desequilibrio manifiesto entre el interior y la costa».

Un transformador eléctrico ardió el domingo por la noche en Navajas y dejó sin luz a los vecinos. / LUIS ROSALEN TORRES

Navajas, sin luz por un incendio

En Navajas, el domingo por la noche también hubo un apagón por un incendio en un centro de transformación. Según explica Iberdrola, la incidencia se produjo a las 21.45 horas y dejó sin luz a 1.500 clientes. Señalan que «en 40 minutos repusimos el suministro a más del 90% de los afectados y el 100% se restableció a las 00.20 horas».

No han dado detalles sobre las causas del incendio.