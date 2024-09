Ciclisme i homenatge als voluntaris de l'Aplec en l'agenda de setembre en Portell

L'agenda de Portell no descansa i setembre arriba carregat de noves propostes per a la localitat. Entre les cites ja assegurades figuren ciclisme i homenatge als voluntaris de l’Aplec dels Ports, els dissabtes 14 i 21, respectivament, per a completar la programació d'estiu.

Així, Portell es convertirà en pas de la primera etapa de la VII Volta ciclista Vilafranca, que unirà Castellfort amb Benassal en un recorregut de 60 quilòmetres. La segona etapa tindrà lloc un dia després amb eixida i meta a Vilafranca.

Cal recordar que, a més de formar part del Memorial Jofre Grau Biosca, l'Ajuntament de Portell col·labora amb les promeses del ciclisme per a fomentar la pràctica d'aquest esport que compta amb nombrosos adeptes en la zona.

D'altra banda, els organitzadors de l’Aplec dels Ports de Portell 2022 volen agrair amb un menjar popular la dedicació dels voluntaris en el festival de música més reconegut de la zona. Per a participar han d'inscriure's fins al 8 de setembre. La trobada serà el 21 de setembre en una jornada que també inclourà activitats per a tots els públics per a celebrar un dia de reunió.