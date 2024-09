Nules obri una borsa de treball de monitors d'activitats esportives

L’Ajuntament de Nules ha convocat el procés selectiu per a la contractació laboral amb caràcter temporal, a temps parcial, de personal monitor d’activitats esportives, i per a la constitució d’una borsa de treball per a futures contractacions segons les necessitats del consistori.

En concret, amb aquesta convocatòria l’ajuntament vol contractar a personal especialitzat per al desenvolupament de les activitats esportives programades per al present exercici 2024, com ara els jocs esportius o les escoles esportives, entre d’altres.

Així doncs, entre els principals objectius d’aquesta convocatòria es troben també promoure l’activitat física i l’esport, els hàbits saludables, els valors implícits a l’esport, o la convivència social, a més de prevenir la violència escolar i desenvolupar la intel•ligència emocional.

Per tant, les persones interessades a participar en el procés selectiu poden presentar la sol•licitud corresponent fins dilluns 9 de setembre, de fet s’aconsella que la presentació siga de manera telemàtica mitjançant la seu electrònica, així doncs les bases de la convocatòria es troben publicades al tauler d’anuncis i al portal de transparència de la seu electrònica de l’Ajuntament de Nules (https://nules.sedelectronica.es)

Cal assenyalar, a més, que el procés selectiu per a la contractació d’aquest personal i de la constitució de la borsa de treball de monitor d’activitats esportives es farà per concurs-oposició.