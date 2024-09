Vilafamés crea un pla de control de colònies felines i esterilitza a 130 gats

L'Ajuntament de Vilafamés i l'associació Vilafelins han completat el primer pla de gestió i control de colònies felines del municipi. L'objectiu d'aquest projecte és reduir o eliminar els possibles problemes derivats de la presència de colònies no controlades en l'entorn urbà, així com millorar l'esperança de vida dels seus membres.

A més, també es pretén estabilitzar la seua grandària poblacional i conscienciar davant els casos d'abandó i promocionar l'adopció i acolliment.

En què consisteix?

El pla de gestió i control assentarà les bases i condicions per a dur a terme diferents accions crucials, com la creació d'un cens felí, regularitzar la figura d'una persona autoritzada responsable de la colònia, o establir un protocol comú d'actuació sobre les colònies felines urbanes per a la seua correcta gestió.

Es tracta d'un pla participatiu, en el qual es requereix la col·laboració de veterinaris, associacions/entitats col·laboradores, voluntariat, veïnat i les forces i cossos de seguretat del municipi per a una correcta implantació i obtenció dels resultats esperats.

Dos casetes com a prova pilot

De moment, el poble ha aconseguit esterilitzar a 130 gats seguint el mètode CER. Baix aquesta línia d'actuació, s'assegure el benestar de cada exemplar en el tractament de captura, esterilització i retorn al seu hàbitat natural.

Per un altre costat, Vilafelins i el consistori avancen fases en la instal·lació de cases de refugi repartides pel nucli urbà. Per ara, s'han col·locat dos casetes, com a prova pilot, situades al final del carrer Paseo, integrat dins del nucli antic, que donen refugi als gats que habiten aquella zona.

En aquest mateix sentit, s'han començat a instal·lar senyals informatius que avisaran de la presència d'una colònia felina. Les plaques estan col·locades en parcel·les i zones de propietat municipal, així com terrenys privats que han donat permís per participar en aquesta iniciativa de benestar animal que permetrà vigilar l'increment d'exemplars felins en el municipi.