La historia de Mata-Hari, un icono LGTBIQ: de la Ruta del Bakalao a un pueblo de Castellón

El lugar en el que elegimos estar puede cambiarnos la vida, incluso salvárnosla. Así le pasó a un vecino de Navajas que el pasado 31 de agosto fue nombrado embajador del colectivo LGTBIQ en el Alto Palancia. Su nombre, Mata-Hari.

A este municipio castellonense le unían lazos familiares. Su madre, «una mujer muy abierta y avanzada a su tiempo» era navajera, aunque con sus hermanas se mudó primero a Cataluña y después a Aragón, hasta que se quedó embarazada del protagonista de esta historia. Al saber que iba a ser madre soltera, «como sabía defenderse por ella sola, se fue a Mallorca», donde él nació.

Foto del homenaje que le realizaron el pasado 31 de agosto en Navajas. / Luis Rosalen

Cuando era un adolescente, Manuela Escrig Pérez, que siempre presumió de ser la madre de Mata-Hari, le propuso mudarse de Sabadell (donde recalaron tiempo después) a València, más cerca de su familia y sus raíces.

Mata-Hari vive en Navajas. / Luis Rosalen

Modelo de pasarela y víctima de la heroína

Fue entonces cuando «empezó a crecer mi personalidad», asegura. Modelo de pasarela para Galerías Preciados, en la Ruta del Bakalao fue relaciones públicas de la conocida discoteca Woddy, donde conoció a muchos famosos y se produjeron algunos de los mejores momentos de su vida. También de los peores. Como tantas personas en aquella época, cayó preso de la heroína.

Cuando trabajaba en la discoteca. / Mediterráneo

Cuenta que, también con su madre, volvió a Navajas, «creían que para morir». Y ya hace más de 20 años «que aquel chico, casi desahuciado», tras conocer «el infierno de la sociedad» se dijo a sí mismo que «no soy uno más. Me entró mi ego de Capricornio y no me dejé hundirme».

De él tiraron Manuela y su familia, y también Navajas, donde sigue agradecido. Explica que a los 15 días de llegar reconoció que «fue lo mejor que pude hacer», pese a las dificultades. Era un joven con mucho vivido y con un bagaje que le marcó.

Mata-Hari, junto a María Jiménez y Pepe Sancho. / Mediterráneo

Personaje emblemático de la Entrada de Toros y Caballos

En el Alto Palancia reeditó la fama que ya tuvo en su día en la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe, donde durante 13 años participó en el desfile previo de las peñas ataviado con espectaculares indumentarias que él mismo diseñaba. Se convirtió en un personaje emblemático de esa fiesta, y en recuerdo de aquella época el colectivo LGTBIQ de Segorbe le hizo un reconocimiento público.

Mata-Hari, en la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe. / Mediterráneo

Hay tanto que contar de Mata-Hari, que cualquier espacio en una publicación como esta se queda corto y ofrece una perspectiva muy limitada de una personalidad tan amplia. Avanza que un vecino de Navajas está preparando una biografía suya y resalta la emoción de ser reconocido en su pueblo.

Sobre Mata-Hari, Isabel Marín, presidenta del colectivo LGTBIQ Alto Palancia, dijo el sábado que «es una figura icónica, sumamente inteligente y que ve la vida desde un prisma único, un ejemplo de coraje, de lucha y de que la belleza reside en la diversidad». Él dice que «he vivido con el corazón en un puño, con emoción».