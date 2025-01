Suera, la conciencia de ser la voz de un pueblo

Ya hace casi una semana que finalizó el Año Estellés, pero lo que dejó escrito el poeta valenciano es tan universal como perenne. «Allò que val és la consciència de no ser res si no s’és poble», escribió. Una frase que este domingo no se ha recitado en Suera, pero por los momentos que protagonizaron sus vecinos bien podría haber estado escrita en sus calles, como aquello de que «assumiràs la veu d’un poble, i serà la veu del teu poble, i seràs, per a sempre, poble».

El municipio ha realizado una exhibición de orgullo identitario desde la sencillez de las cosas que se hacen de corazón y por convicción, porque lo que viene sucediendo en Suera desde hace 28 años es una demostración de respeto por sus orígenes, su pasado.

Lo es recordar que, no hace tantos años, la leche no se compraba en los supermercados, sino que se distribuía casa por casa; o que para lavar, cada cual elaboraba su propio jabón artesano; o que para comer pan se amasaba y se llevaba al horno del pueblo.

Suera celebra una nueva edición de ‘Un poble al carrer’ / NURIA BALAGUER

Durante toda la mañana y buena parte de la tarde, han ido sucediéndose las escenas costumbristas, un retrato vívido de lo que sucedía en Suera cuando los vecinos no iban a las fábricas ni las oficinas, sino que picaban esparto para elaborar cuerda o hacían canyissos, que hay palabras que aunque tienen traducción, pierden su esencia y su gracia dichas en otro idioma.

También los Reyes Magos

Personajes, como el sereno, las castañeras, la lotera, el afilador, los niños que se sacaban unas perras con la venta de hierba..., todos tuvieron su parcela de protagonismo en una jornada tan especial.

Quienes aprovecharon el día para visitar Suera (entre ellos el vicepresidente de la Diputación, Héctor Folgado; o el alcalde y la vicealcaldesa de Vila-real, José Benlloch y Maria Fajardo) comprobaron la claridad con la que sus vecinos expresan el estrecho vínculo que les une al lugar que habitan. Casi no precisan hablar para demostrarlo. Lo dijo por ellos Estellés al escribir: «No diràs la teua paraula amb voluntat d’antologia, car la diràs honestament, iradament, sense pensar en ninguna posteritat, com no siga la del teu poble».