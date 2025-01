Almassora retola 17 espais i carrers de la Vila amb toponímia tradicional

L'Ajuntament d'Almassora col·locarà 17 plaques de toponímia tradicional almassorina en espais i carrers molt coneguts en la localitat. L'alcaldessa, Maria Tormo, al costat de la regidora de Turisme, Silvana Rovira, ha presentat esta iniciativa que busca fer valdre el llegat històric. Tormo ha agraït a l'alma mater d'este projecte, el professor i expert en toponímia Jesús Bernat, i també a l'historiador Primitiu Garcia i al dibuixant i il·lustrador Paco Membrado, els anys de minuciós estudi i incansable treball de documentació.

“Per fi ha vist la llum una iniciativa que portàvem en el nostre programa electoral. Som els hereus d'una història que cal custodiar i fer valdre perquè les generacions futures coneguen d'on venen. Només si sabem d'on venim sabrem cap a on anem”, ha assenyalat l'alcaldessa.

Es tracta de 17 plaques elaborades amb taulells de ceràmica pintats a mà amb la denominació tradicional de diferents ubicacions d'Almassora, que evoquen records i vivències íntimament relacionats amb la història local. “Som terra de ceràmica que se sent orgullosa d'això, per la qual cosa no podíem haver triat un millor disseny per a plasmar el nostre llegat històric”, ha destacat Tormo.

A més, també es disposa d'un codi QR associat a cadascuna d'elles amb informació, àudio i imatges.

Les plaques són les següents:

-Carrer Major.

-La Picaora.

-Carrer de la Presó.

-Capella de la Sang.

-El Portal.

-El Bassal.

-Darremur Vell.

-El Vall.

-El Darremur.

-La Biga.

-El Ravalet de la llenya.

-Carrer de la Balma.

-Carrer d’Amunt.

-Carrer dels Trulls.

-El Perxes.

-El Raval.

-El Paretó.

Per part seua, Bernat ha explicat que la toponímia tradicional almassorina és “un projecte que tracta de recuperar els noms de llocs populars que no havien sigut arreplegats en les retolacions oficials i que, sovint són desconeguts o mal interpretats pels més joves. Són patrimoni de tots els almassorins”.

La regidora de Turisme ha recordat que es tracta d'una primera fase d'un projecte més ambiciós, que ara s'ha centrat en la Vila, però que es completarà en els pròxims mesos amb les retolacions tradicionals de més espais.

Models inspirats en la ceràmica valenciana

“He buscat uns models inspirats en la ceràmica valenciana amb blau cobalt, molt utilitzada a Manises i Paterna i sobretot a l'Alcora. El format dels taulells és de 20x20 i s'ha intentat fugir de qualsevol producció industrial, fent els taulells de manera artesanal i manual, des del taulell de fang, l'esmaltació, el pintat a mà i la cocció en un forn no industrial. Es va buscar una tipografia en minúscules seguint uns patrons de la ceràmica de l'Alcora”, ha detallat Membrado.

“El resultat ha sigut el desitjat amb unes plaques amb la pinzellada manual, amb les imperfeccions del forn i sempre buscant la singularitat de cada taulell”, ha remarcat l'artista.