SOS: Torre la Sal tiene dos meses para salvar el poblado

Los vecinos de Torre la Sal tienen dos meses para buscar amparo en la justicia y tratar de salvar este poblado marinero centenario de Cabanes, que Costas amenaza con desahuciar y derribar.

Y es que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha desestimado los recursos de alzada que presentaron los propietarios del centenar de viviendas afectadas hace alrededor de tres años contra la resolución de Costas del 2021, que comunicó la recuperación posesoria de estas viviendas por encontrarse en dominio público-terrestre.

Solo les queda una vía

Los damnificados ya están recibiendo las notificaciones y tienen ese nuevo plazo para presentar un recurso por la vía contencioso-administrativa, la única puerta a la que ya pueden acudir. «Tenemos que hacer una asamblea todos los vecinos para ver qué hacemos y unirnos, obviamente estamos valorando ir por lo contencioso, no nos quedan más opciones ni más remedio», según ha explicado este miércoles a Mediterráneo Juanjo Agost, presidente de la asociación vecinal.

Los propietarios del poblado marítimo han recibido la resolución como un auténtico varapalo. «Nos contestan inadmitiendo todo lo que solicitamos y sin aportar nada de la documentación que les requerimos», lamenta Agost.

Un siglo de historia en peligro de derribo /

Y es que desde la agrupación de vecinos sostienen que la Dirección General de la Costa y el Mar se acoge a los deslindes desarrollados «en los años 1974 y 1993 y que nunca llegaron a aprobarse». «Los procedimientos administrativos no están hechos. No existen las órdenes ministeriales de ninguno de los deslindes que se iniciaron y, por lo tanto, no tienen validez», según explica el presidente.

Edificaciones muy singulares y pintorescas

«Todo deslinde necesariamente por ley tiene que acabar con orden ministerial firmada y no existe en ninguno de los dos. Hemos estado constantemente solicitando en qué Boletín Oficial del Estado se ha publicado y no contestan», señala el representante vecinal. Además, tampoco se llegó a hacer nunca el cambio en el registro de la propiedad de todas las casas afectadas, según indicó Agost.

La medida que pretende ejecutar Costas afecta a alrededor de 50 casas con sus respectivos patios, en total cerca de un centenar de edificaciones (todo el poblado), muchas de ellas muy singulares y pintorescas, por su historia, siempre vinculada al mar. Las imágenes antiguas además muestran la gran separación que había entre las casas y el agua, con una inmensa playa que ha ido perdiendo arena a gran velocidad en los últimos años.

El derribo correría a cargo de los propietarios

Pese a que los autoridades competentes nunca han reconocido claramente que el fin último de este procedimiento activado es la demolición de todas estas casas, «en el escrito que presentaron en el 2021 diciendo que iniciaban el expediente de recuperación resolutoria y que eran unos terrenos públicos, dejaban claro que la demolición iba a correr a cargo de los dueños de las viviendas», recuerda el presidente.