Desvalijan el barco varado desde hace dos semanas en una playa nudista de Castellón

El yate que encontraron varado en la playa nudista de Moncofa a finales del año pasado sigue todavía en el mismo lugar donde lo dejó el mar. Han pasado cerca de dos semanas desde que los primeros testigos notificaron su aparición sin que, en principio, nadie reclamara la titularidad del barco, y allí permanece generando muchas dudas.

Algunos vecinos de la zona contaron este miércoles a Mediterráneo que un agente medioambiental de la Generalitat acudió allí y se interesó por la embarcación. En concreto, mostró inquietud por el estado de conservación que presenta y por la posibilidad de que pueda producirse algún vertido.

La situación de abandono no solo está atrayendo a los curiosos. Parece ser que, durante los días en los que ha permanecido varado en la arena, ya ha sufrido varios robos. Los testigos dicen que en el interior del barco ya no hay ningún aparato eléctrico «y si sigue mucho tiempo así, al final lo van a desvalijar del todo», indican quienes siguen con perplejidad este asunto.

A la deriva hasta encallar

Todo apunta a que el yate acabó encallado después de perder el amarre en el puerto en el que estaba anclado. Además, a medida que pasan las jornadas, se ha podido confirmar lo apuntando cuando fue encontrado. El barco está a la venta. El alcalde de Moncofa, Wences Alós, indica que, según ha podido saber el Ayuntamiento, el propietario sería irlandés.

En principio, es el dueño el que debe asumir la responsabilidad de retirar la embarcación de la playa y lo estaría haciendo a través de un contacto de Castellón que estaría gestionando la venta de la nave.

Según informaciones a las que ha podido tener acceso este periódico, ya habrían mantenido contactos para proceder al desencallado, pero las vacaciones de Navidad y los sucesivos días festivos del final y el principio del año estarían complicando todo el proceso.

Mientras tanto, el yate está empezando a deteriorarse por encontrarse en un medio que no le corresponde, no solo por los robos de material que está sufriendo de forma creciente. El interior de la nave está llenándose de agua y, según indican los testigos, «la suerte es que estos días no se ha producido ningún temporal, porque si el estado del mar se complica, el barco puede acabar bastante mal».

En la asociación de Agents Mediambentals preocupa que el deterioro paulatino vaya acompañado de algún tipo de vertido contaminante, «lo que podría suponer que el propietario incurriera en responsabilidades civiles».

El barco no tiene matrícula, lo que ya hacía sospechar que el titular no sería español. Hasta que han empezado a desvalijarlo, por lo que parece, estaba totalmente equipado. En su interior quedaban dos garrafas de gran tamaño con aceite, que de manera preventiva fueron retiradas ayer por los agentes medioambientales para evitar que acabaran en el mar, confirman los testigos a este diario.

Otro caso similar

No es la primera vez en el 2024 que una playa valenciana se encuentra ante este escenario. En junio un yate de grandes dimensiones acabó encallado en Pinedo.

En aquel caso, la embarcación era de bandera británica. Fue el Ministerio de Transportes, a través de la Dirección General de Marina Mercante, el que se hizo cargo de la operación de reflote y remolque, para después, según confirmó en su momento la delegada autonómica del Gobierno, Pilar Bernabé, derivar los costes generados al propietario para que los pagara.

La diferencia principal con el caso de Moncofa, aparte del tamaño de la embarcación, fue que aquel incidente se produjo en plena temporada estival en una zona muy frecuentada por bañistas. Además, el Nordic Lily estaba tripulado, según explicaron, y se dirigía al Club Náutico de València.

El yate abandonado en Moncofa fue a la deriva desde el puerto de origen, donde se sospecha que perdió el amarre, hasta que el mar lo dejó en esta playa nudista.