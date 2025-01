Las multitudinarias jornadas del pincho abren la Festa de la Carxofa de Benicarló

Benicarló acogió en la tarde de este jueves la presentación de las jornadas del pincho de la alcachofa. El multitudinario acto tuvo lugar en la calle San Juan, con un novedoso formato al aire libre que atrajo a cientos de asistentes. Sirvieron 2.000 raciones.

Los comensales pudieron degustar las elaboraciones que formarán parte de las propuestas de los chefs locales para estas jornadas. Benicarló está de fiesta y, como cada mes de enero, los bares, restaurantes y cafeterías sacan a relucir su creatividad y esfuerzo para ofrecer distintas combinaciones culinarias con la alcachofa como protagonista en la ciudad.

Galería de fotos de las jornadas del pincho de la Festa de la Carxofa en Benicarló / Alba Boix

Esta cita ha supuesto el pistoletazo de salida a la Festa de la Carxofa 2025, un consolidado evento de la agenda municipal y provincial que alcanza este año su XXXII edición.

Hasta el 26 de enero

La primera etapa de la fiesta son las jornadas del pincho, que este año involucran a un total de 28 establecimientos de restauración y se celebrarán hasta el 26 de enero. El precio de cada pincho es de 3,50 euros sin bebida.

Con el fin de organizar mejor las degustaciones, desde la asociación de restauración de Benicarló han estructurado tres rutas por zonas.

Tres rutas de colores

La ruta verde comprende las elaboraciones de Can Bolo, San Rafael, Levante, Barrafina, Casa Sira, La Granota y Mancheguín. Por su parte, la ruta amarilla la componen El Ocho, Enigma by Enmi, La Antigua, Café Brasil, Café Kokoa y Tulipa. Por último, la ruta azul está formada por los restaurantes y bares de la zona litoral: La Caleta, Pulpería Lucense, Casa Isidoro, Pim Pam Peix, La Espina, La Fábrica, La Mar de Bo, Hogar del Pescador, Cor de Carxofa, L’Arena de Giovanni, Casa Golo, Mare Meua, Donde Quieras, La Parreta y Mar Blava by Vericat.

Como ya es tradición, las jornadas cuentan con el llamado pinxoport, una especie de pasaporte para sellarlo con cada pincho. Si los comensales logran reunir seis sellos diferentes podrán participar en el sorteo de 36 premios como cheques regalo, cajas de alcachofa DOP de Benicarló o cheques para gastar en establecimientos locales.

Fechas de la Festa de la Carxofa

Al finalizar las del pincho llegarán las jornadas gastronómicas, que tendrán lugar del 27 de enero al 2 de marzo. Otras fechas importantes de la fiesta son el 24 de enero, cuando llegará la cena de gala y la entrega de la Carxofa d’Or; el fin de semana del 25 y 26 de enero, con el Mercado Gastronómico; y el 22 de febrero, cuando celebrarán la torrà popular de alcachofas.