Un municipio de Castellón dejará fumar en la playa para «no prohibirlo en los chiringuitos»

El Ayuntamiento de Vinaròs aprobó la modificación de la ordenanza sobre la seguridad en el uso, disfrute y aprovechamiento del litoral municipal, que someterán a información pública para presentar reclamaciones o sugerencias. El punto no contó con el apoyo de todos los grupos, ya que la oposición (PSPV y Compromís) votó en contra al no prohibir fumar en las playas y calas, y no permitir la entrada de mascotas en temporada baja en ninguno de los arenales y calas que no sean las tres dog friendly que tiene el municipio.

La concejala de Turismo, Mercedes García, informó en el último pleno de la decisión del equipo de gobierno de no llevar adelante la prohibición de fumar y de no dejar entrar a las mascotas en temporada baja en las playas y calas.

La concejala de Compromís, Paula Cerdà, se mostró contraria a esta ordenanza, al igual que los sociales. Su portavoz, Marc Albella, consideró que están «perdiendo la oportunidad de mostrar un camino a seguir» que habían iniciado en anteriores legislaturas «y que ustedes han decidido romper».

«No estamos prohibiendo nada, y hay que garantizar la salubridad pública. Si permitimos la entrada de perros es necesario incrementar la limpieza y la vigilancia. Hay tres playas en el municipio a las que los perros pueden acceder», defendió García.

«Las colillas son un problema, es cierto, pero si lo prohibimos, hay que prohibir fumar también en los chiringuitos. Intentamos llevar una línea responsable. Nos están exigiendo lo que no han hecho en ocho años», expuso.