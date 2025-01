Betxí reconeix al veí Benjamín Franch com a clavari de Sant Antoní i entrega els premis de la Taronja

Un any més i amb la finalitat de celebrar la devoció del poble de Betxí al seu patró Sant Antoni, s'ha celebrat la imposició del clavari major que enguany recau en el veí Benjamín Franch Franch. Aquesta distinció té com a finalitat reconéixer a les associacions o personalitats locals que destaquen per la seua contribució i col·laboració amb la localitat.

"Benjamín Franch és una persona involucrada en les entitats del nostre municipi, molt volguda pels veïns i veïnes, i enguany a més ha publicat el llibre La caça del conill al terme de Betxí, que va tenir molt bona acollida", ha explicat l'alcaldessa Carla Nebot.

Amb tot, durant l'acte també va tenir lloc l'entrega dels Premis de 'La setmana de la taronja'. Des de fa onze anys, la regidoria d’agricultura organitza una sèrie d'activitats amb la taronja com a protagonista per a promocionar el cítric estrella de la localitat. Enguany, l'Ajuntament ha volgut reconéixer els Millors Pastissos de Taronja, amb tres guardons; la Millor Fotografia Creativa amb un guardó i a més, s'ha donat un obsequi a totes aquelles persones que van canviar el raïm per la taronja durant el Cap d'Any i ho van compartir a les seues xarxes socials, etiquetant el compte oficial de Betxí.

Així mateix, a la gala celebrada aquest dijous en el Teatre Municipal també es va donar la benvinguda a tots els 'cul-rogets' nascuts al municipi castellonenc durant 2014.