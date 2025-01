Benassal despedix al seu jutge de pau després de més de 50 anys de dedicació a la localitat

El Saló de Plens de l'Ajuntament de Benassal s'ha vestit de gala per a homenatjar a Julio Tena Miralles, qui durant més de 16 anys ha exercit com a Jutge de Pau de la localitat. L'acte va congregar a familiars, amics, veïns i representants polítics, els quals van voler agrair a Tena la seua dedicació i compromís amb Benassal. L'alcaldessa de Benassal, Elia Garcia, va obrir l'acte amb unes emotives paraules, destacant "la figura inqüestionable" de Julio Tena, un home que "sempre ha posat l'interés general i el benestar dels veïns i veïnes de Benassal per damunt de tot". Garcia va ressaltar la "calma, mediació i ferms valors" de Tena, que l'han convertit en un "exemple de servei públic".

Durant la seua intervenció, l'alcaldessa va recordar l'elecció de Tena per "absolut consens" en totes les legislatures, una mostra de l'estima i respecte que li professa tot el poble. També va fer èmfasi en la "passió per Benassal" que ha demostrat Tena al llarg de la seua vida, dedicant més de 50 anys a la localitat en diversos àmbits.

L'acte va comptar amb la presència dels exalcaldes Baudilio Martínez i Mari Luz Monterde, els quals van compartir legislatura amb Tena. Ambdós van destacar el seu "saber estar", la seua "discreció" i la seua capacitat per a resoldre conflictes de la forma "més senzilla i menys problemàtica per a tots". Martínez, alcalde entre 2007 i 2014, va destacar que Julio sempre va ser una bona persona i això es va transmetre en el seu paper com a jutge de pau, mentre que Monterde, alcaldessa entre 2014 i 2023, va subratllar la "empremta inesborrable" que deixa en tots els que han treballat amb ell.

L'emoció es palpava en l'ambient, especialment durant la intervenció de la filla de Julio Tena, la qual va dedicar unes sentides paraules al seu pare, i també a sa mare, que en tot moment va ser suport de Julio en el seu paper com a jutge de pau. L'alcaldessa també va voler agrair la tasca de María José Puig, qui ha sigut suplent de Julio Tena i "sempre ha estat al peu del canó" quan se l'ha necessitada. Puig continuarà amb la seua tasca com a suplent, assegurant que seguirà amb l'"encert" demostrat fins ara.

Així mateix, Garcia va felicitar a Ana Badal, la nova Jutgessa de Pau de Benassal, que pren el relleu de Julio Tena. "Encara que el llistó està alt, segur que ho complirà d'una manera extraordinària", va afirmar l'alcaldessa, qui també li va oferir el "bon consell" de Tena com a guia.

L'acte va finalitzar amb el lliurament a Julio Tena d'una placa commemorativa per part de l'Ajuntament de Benassal, en reconeixement a la seua "llarga trajectòria al servei de tots i totes les persones que som i formem part de Benassal". El saló de plens es va fondre en un sentit i prolongat aplaudiment, una mostra de l'afecte i la gratitud que el poble de Benassal sent cap al seu Jutge de Pau. Un home que, com es va dir durant l'acte, ha deixat una "empremta inesborrable" a Benassal i en tots els que han tingut la sort de conéixer-lo. "Gràcies per tot, gràcies per tant", va concloure l'alcaldessa.