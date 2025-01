Un símbolo cultural de un municipio de Castellón echa el cierre tras un siglo de actividad

Vinaròs se prepara para despedirse de su librería más antigua y emblemática. La Llibreria Els Diaris, con casi 100 años de historia, cerrará sus puertas este primer trimestre del 2025, por motivos económicos y la falta de relevo generacional, marcando el fin de una era en la vida cultural de la ciudad.

Un siglo ofreciendo una amplia gama de literatura, prensa nacional e internacional, cómics y material escolar a varias generaciones de vinarocenses, turistas y vecinos de diferentes comarcas cercanas. A lo largo de su extensa trayectoria, la librería ha sido un indudable punto de referencia cultural.

Fotos de una vida dedicada a divulgar cultura: la Llibreria Els Diaris en Vinaròs /

No solo a la posguerra ha sobrevivido la librería en sus inicios. También lo ha hecho a otras adversidades que ha sufrido el sector en forma de crisis económicas, desplome de lectores, la competencia por las plataformas de venta online y los grandes centros comerciales o la pandemia del covid, consolidándose a lo largo de los años y el esfuerzo de muchos como un negocio familiar que ha marcado la vida cultural de la ciudad.

La tienda no ha estado ubicada siempre en el mismo emplazamiento de las últimas décadas. Empezó como kiosco en la calle Ruiz Zorrilla, actual calle del Socorro, siendo sus propietarios José Miralles “Coyete” y Tereseta Miralles, y se trasladó el 28 de febrero de 1932 a la calle Dozal (actual calle Sant Francesc) número 1, esquina con la plaza Jovellar. Años más tarde, con la construcción del nuevo edificio de viviendas bajo el que se encuentra la librería, el establecimiento se desplazó hasta que concluyeron las obras a la parte de enfrente de la calle San Francisco, donde actualmente está ubicada la Unión Ciclista.

Poco a poco se convirtió, gracias al que ha sido su propietario desde entonces, Paco Castell Arasa, en el mayor kiosco y librería de toda la comarca.

Paco Castell, el ‘alma mater’ de la librería

Nacido en Forcall (9 de julio de 1934), ‘Paco el dels Diaris’ ha sido mucho más que el propietario de la librería Els Diaris. Trabajador incansable, desde muy pequeño, con tan solo 8 años, empezó a repartir periódicos, sin dejar de hacerlo hasta los 87 años, tras la pandemia. Enamorado de todo lo relacionado con la comunicación, creó la Imprenta Castell, y con ella la editorial Antinea, que ha editado hasta la actualidad más de 200 títulos poniendo especial atención a las comarcas del Baix i L’Alt Maestrat, con obras de investigación histórica propias o editadas para asociaciones culturales como Amics de Vinaròs, y también de geografía, temática social y literarias con libros especializados y enfocados en la intención de recopilar y preservar las costumbres de la zona.

Con esta editorial, que se ha especializado en producción de revistas, se han puesto en marcha también diversos proyectos como ‘Rutas del Maestrazgo y su entorno’, y semanarios de actualidad como 7Dies Vinaròs y 7Dies Benicarló que aún se publican actualmente en ambas poblaciones.

Paco Castell, Alfred Giner Sorolla y Carles Santos. / Javier Flores

Gracias a su impulso y la creación de una verdadera obra cultural de gran mérito en Vinaròs y la comarca, Paco fue reconocido en el año 2003 con la máxima distinción que otorga el Ayuntamiento de Vinaròs, el premio Grinyó Ballester. Una de sus frases durante su parlamento (“me gustaría que Dios me diera días de 50 horas, porque siempre me queda trabajo para hacer”), resume perfectamente la que ha sido y es su manera de ser, siempre con un proyecto o una idea en mente por hacer realidad. Aún hoy día, a sus casi 91 años, acude prácticamente a diario a visitar tanto la librería como la imprenta.

Paco Castell y Rosana Castejón. / Javier Flores

Rosana Castejón: 50 años trabajando en Els Diaris

Por la librería, en sus diversas secciones, han pasado a lo largo de todos estos años muchos trabajadores: Paqui Grau, Julio Gascón, Dori Adell, Federico Cardona, Purín Ibáñez, Conchín Gil, Yolanda Pena, Ana Llátser, Lolín Llopis, Toni Albiol, Vicent Vericat, Manolita Mercader, Maribel Romero, Mariola Arrufat, Juan Chaler, Mariló Moya, Pepe Barceló o Alexandra Pau, son algunos de ellos. Y todos ellos han aportado su grano de arena para mantener en el tiempo el negocio.

Pero, sin duda, la que ha estado más tiempo es Rosana Castejón. Ni más ni menos que 50 años trabajando, desde los 13 años hasta su reciente jubilación el pasado 22 de diciembre, a los 64 años. “Entré a trabajar siendo una niña y salgo siendo casi una abuela. Para mí es un orgullo haber trabajado aquí tantos años con esta familia. Ellos se han portado como unos padres y yo he intentado siempre portarme como una hija. Siempre he trabajado como si fuera algo mío, con mucho interés. Y creo que ellos han estado contentos”, señala.

Los propietarios de la librería y los empleados de la imprenta, en el acto de jubilación de Rosana Castejón. / Javier Flores

Rosana dejó sus estudios con 13 años para empezar a trabajar en la librería. “Entré a trabajar gracias a mi tía Julia, que, entre otras casas, llevaba la leche a la del señor Paco. Mi madre era viuda y no quise continuar el colegio. Quise empezar a trabajar para aportar un jornal a casa”, explica.

El primer recuerdo de esos inicios en la librería es que Paco le enseñó a hacer paquetes para repartir prensa. Rosana ha vivido momentos felices en el establecimiento, pero también momentos difíciles. “Hubo un tiempo en el que se vendía mucha prensa, fascículos, postales, libros…es la noche y el día con respecto a la época actual”, señala.

Hubo un tiempo en el que se vendía mucha prensa, fascículos, postales, libros...es la noche y el día con respecto a la época actual" Rosana Castejón — Empleada de la librería Els Diaris

Respecto a la figura de Paco Castell, Rosana solo tiene palabras de agradecimiento. “Es un trabajador incansable, y para mí es como un segundo padre y un gran punto de apoyo especialmente cuando faltó mi madre. Es una gran persona”.

Un ‘adiós’ que deja un hueco cultural

Por la librería han pasado personajes importantes vinculados a la cultura, como la escritora Premio Planeta Alicia Giménez Bartlett, amigos personales de Paco como el músico y compositor Carles Santos y el científico Alfred Giner Sorolla o el catedrático Pedro Barceló, entre muchos otros.

Alicia Giménez Bartlett, en el establecimiento. / Javier Flores

No será fácil acostumbrarse a este cierre, pero son tiempos difíciles para esta profesión, y en la era digital, con la llegada de internet que borró las ventas de diccionarios, el cambio en el hábito lector, el avance de la compra online y la implantación de grandes centros comerciales, las librerías de toda la vida llevan las de perder.

Con el cierre de la librería Els Diaris no solo se pone fin a la vida de un negocio. Algo acaba también en la vida cultural de una calle, del barrio, de la ciudad. Se pierde un punto de referencia, un hábitat social, un lugar de encuentro en torno al hábito de los libros y la literatura. Pero no hay duda de que, en Vinaròs, Els Diaris pasará a la historia de Vinaròs como un símbolo del amor por los libros y la perseverancia en un negocio que ha resistido el paso del tiempo con una defensa numantina hasta que no se pudo más.

Con motivo del cierre, la librería prepara una serie de ofertas especiales, permitiendo a sus clientes adquirir libros de lectura y material escolar como colofón a su centenaria historia.