Moncofa traslada el servicio de pediatría al consultorio auxiliar de la playa

La Conselleria de Sanitat abrirá este miércoles el consultorio auxiliar de la playa de Moncofa, para dar servicio materno-infantil. Este centro se encargará de cubrir las áreas de pediatría, enfermería pediatría, trabajadora social y comadrona. Estos servicios no se atenderán en el actual centro de salud de Moncofa, ya que es inminente el inicio del proyecto de ampliación de esta infraestructura sanitaria. Hay que remarcar que en el consultorio auxiliar de la playa no se atenderán consultas de adultos, si no es una urgencia que peligre la vida del paciente.

Fuentes consultadas han indicado que puede llegar a ser un trastorno, tanto para el facultativo, como para el propio paciente, por ese motivo se ha decidido desplazar a los más de 1.000 pacientes con edad inferior a los dieciséis años y dejar en el centro de salud todos los pacientes adultos, que seguirán siendo atendidos por sus facultativos correspondientes. De esta manera, las embarazadas y las personas que requieran la atención de la trabajadora social, al igual que los adolescentes, tendrán que desplazarse al consultorio auxiliar de la playa.

Wences Alós, alcalde de Moncofa, ha manifestado que “en su día propusimos que se diera servicio en el consultorio de la playa, antes de que se instalaran aulas prefabricadas para atender a los pacientes, en el solar contiguo al centro de salud. Esperamos que el inicio de las obras sea en breves días y las personas que les afecte de buen grado, desplazarse a la playa, con toda seguridad serán atendidas por los facultativos allí presentes, de igual manera que si lo hiciesen en el centro de salud del municipio”.