La Llosa sancionarà a les persones que deixen les escombreries fora dels contenidors

L'Ajuntament de La Llosa sancionarà a qui deposite bosses d'escombraries fora dels contenidors habilitats.

El consistori ha pres aquesta determinació després de comprovar que en les últimes setmanes s'ha detectat que en determinats punts de la localitat es deposita gran quantitat de bosses fora dels contenidors.

La Llosa, així mateix, ja ha incrementat la vigilància per part de la policia local per a prevenir aquestes infraccions i, en cas que es continuen repetint, detectar als infractors. També s'ha sol·licitat la col·laboració veïnal per a identificar als que reiteradament deixen les bosses fora dels contenidors.

La mateixa acció sancionadora es prendrà amb les persones que depositen estris i mobiliari al costat dels contenidors i en la via pública.

Des del consistori s'ha recordat que una vegada al mes existeix el servei de recollida de deixalles voluminoses, així com que tots els interessats a desfer-se d'aquesta mena de material es poden posar en contacte amb l'Ajuntament per a rebre informació.

Des de el consistori s'ha insistit que s'han de respectar les normes de recollida d'escombraries i estris per a mantindre net i en bones condicions l'entorn urbà de la localitat.