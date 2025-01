Cabanes obté el distintiu de municipi turístic de rellevància de la Comunitat Valenciana

La localitat de Cabanes ha obtingut la categoria de municipi turístic de rellevància de la Comunitat Valenciana, una distinció que ha sigut atorgada per la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme. D'aquesta manera, la localitat aconsegueix un grau més de certificació, situant-se en el nivell 2 de qualitat turística.

Cabanes ostentava fins a aquest moment la certificació de municipi turístic de singularitat i ha treballat de manera activa per a aconseguir el nou reconeixement.

Per a gaudir d'aquesta acreditació, la llei estableix l'obligació de complir alguns criteris, com és el cas de comptar amb un pla estratègic que contemple mesures de sostenibilitat i la millora en la prestació dels serveis; treballar en pla director per a una Destinació Turística Intel·ligent (DTI); o posseir la Q de Qualitat Turística, una distinció que assegura que els establiments turístics compleixen amb els nivells òptims de qualitat que arrepleguen les normes establides per l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE).

Així mateix, el municipi, com és el cas de Cabanes, també ha de comptar amb una certa quantitat d'allotjaments per al turista i formar part del Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destins (SICTED), un programa que té com a finalitat la gestió integral i permanent de la qualitat en una destinació turística, entre altres requisits.

Destí de referència

L'alcaldessa de Cabanes, Virgínia Martí, s'ha mostrat “molt satisfeta” amb l'obtenció d'aquesta nova certificació “que ens posiciona com un destí de referència en la Comunitat Valenciana i ens obri noves oportunitats per a continuar desenvolupant un model turístic sostenible i de qualitat”.

En aquest sentit, Martí ha assegurat que “el turisme és una peça clau per a l'economia de Cabanes”, per la qual cosa amb aquesta certificació “esperem atraure més visitants i generar noves oportunitats per als nostres comerços i negocis locals”.

“Des de l'Ajuntament continuarem treballant per a garantir una oferta turística de qualitat i oferir experiències úniques per als qui trien Cabanes com el seu destí”, ha explicat.