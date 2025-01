Un pueblo de Castellón suspende las clases en su guardería por problemas con la calefacción y manda a los niños a casa

El Ayuntamiento de Morella ha suspendido las clases en la escuela infantil debido a que la temperatura en el aula no superaba los 10 grados centígrados. Tras dejar a sus hijos en el centro educativo, las familias recibieron un comunicado en el que se les solicitaba que regresaran a recoger a los niños debido a la suspensión de las clases.

La noticia ha generado gran malestar entre las familias, quienes califican la situación de "vergonzosa" y exigen una solución urgente.

Según han señalado los afectados, la falta de calefacción en la escuela no es un problema nuevo. "La falta de calefacción no es nueva. No es la primera semana que nos avisan de que abriguemos a los niños porque la temperatura no es la adecuada", explican las familias.

"Lo sucedido ha sido tan extremo que no ha habido más remedio que suspender, pero los problemas vienen desde antes de Navidad. Sabemos que no queda prácticamente pellet, la previsión para comprarlo es inexistente", añaden. Ante esta situación, las familias exigen al ayuntamiento una solución definitiva, ya sea reparando la caldera o buscando un espacio alternativo para la escuela infantil.

"No podemos estar cada lunes pendientes del pellet. Quedan dos o tres meses de frío intenso y necesitamos una solución definitiva". Respecto a la situación a partir de ahora. “No sabemos en qué estado estarán las aulas, deberemos esperar a primera hora para saber si llevar a los niños o no, gestionan el día a día a salto de mata” afirman.

Por otro lado, las familias denuncian la opacidad y falta de respuestas sobre las demandas que le han trasladado. “Hemos enviado hasta cuatro peticiones formales desde principio de curso y no dan solución”. Concretamente, las familias piden recuperar la dotación de maestra que el ayuntamiento recortó a inicio de curso.

Propuestas de soluciones

“Hemos propuesto diferentes soluciones para recuperar la dotación que teníamos el curso pasado, pero los meses pasan y no hacen nada al respecto”, detallan; También exigen una mayor previsión a la hora de suplir posibles bajas laborales de las maestras; revertir los recortes respecto al horario que tenían el curso pasado; y, finalmente, invertir en mejorar las instalaciones”.

Por el momento, esperan resignadas a que el ayuntamiento tome medidas inmediatas para evitar que la situación se repita. “La semana que viene tenemos una reunión convocada con el consistorio, esperamos que sea para darnos soluciones y no excusas como hasta ahora”, apuntan.

El ayuntamiento, por su parte, afirma que se debe a un problema de la caldera debido a su antigüedad. “da problemas desde que se instaló hace diez años. El pellet se quedó pegado a las paredes de la tolva y no funcionó bien. Además, como el fin de semana está parada el lunes hace más frío”, explican.

Finalmente, respecto a las soluciones que prevén afirman que “a medio término la intención es cambiar la caldera”.

