Cabanes reconeix a l'alumnat premiat pel seu rendiment acadèmic

L'Ajuntament de Cabanes ha celebrat el lliurament de diplomes a l'alumnat del municipi que ha obtingut les millors notes en finalitzar els seus estudis en ESO o Batxillerat. Es tracta d'un guardó que premia l'esforç, la constància i l'excel·lència dels estudiants en les seues respectives etapes educatives.

En segon de Batxillerat, els estudiants premiats han sigut Óscar Amer Herrasti i Denisa Andreea Belei, amb unes notes mitjanes de 9,66 i 8,89, respectivament; mentre que en quart de l'ESO la distinció ha sigut concedida a Elena Santolaria Martí i Sole Montoliu Salvador, amb una mitjana de 9,42 i 9,17, respectivament.

L'esdeveniment ha estat presidit per l'alcaldessa, Virginia Martí, el vicealcalde, David Casanova, i la regidora d'Educació, Lia Balaguer. “És un orgull per a Cabanes comptar amb joves que representen l'excel·lència educativa. Aquest reconeixement no sols premia l'esforç individual, sinó també el suport de les seues famílies i la dedicació del professorat” ha afirmat Lia Balaguer.

En aquest sentit, Balaguer ha avançat el compromís de l'Ajuntament de “continuar impulsant mesures que promoguen l'educació i el desenvolupament personal dels nostres estudiants”.