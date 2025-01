Las 5 claves para disfrutar de las Paellas de Benicàssim

Empieza la cuenta atrás para el Día de las Paellas de Benicàssim, que se celebrará este viernes, 24 de enero. Si no te lo piensas perder y eres una de las 30.000 personas que ese día acudirán a esta fiesta de interés autonómico ten en cuenta estas cinco recomendaciones.

1- Cómo ir vestido

Ten en cuenta que es una fiesta en la calle, con más de 1.000 paellas cocinándose al aire libre a leña, por lo que es imprescindible acudir con ropa y calzado cómodo y no olvides llevar gafas de sol para evitar las molestias ocasionales del humo.

2- Desplazamientos

Es aconsejable no coger el coche y desplazarse en transporte público, por si decides beber alcohol, pero también por las dificultades que hay para acceder al casco urbano en vehículo propio y para aparcar. El Ayuntamiento refuerza el servicio de autobús, tanto por todo el término municipal como con la conexión con Castellón, no solo por el día si no también por la noche, hasta las 5 de la madrugada.

3- Almuerzo

La fiesta empieza desde bien temprano. No te pierdas el almuerzo, que arranca a las 09.00 horas, en el recinto de fiestas, junto a la plaza de toros. Es la mejor forma de empezar el Día de las Paellas, con un gran ambiente y cogiendo fuerzas para lo que te espera, pero además otra razón de peso es que es solidario. El donativo es de 1 euro y los fondos recaudados este año se destinarán a los damnificados por la Dana de Valencia, al igual que se hizo con el dinero para la leña de las paellas.

4- Paellas

A las 12.00 dará inicio oficialmente el Día de las Paellas, aunque antes ya habrá amenización por las calles gracias a la charanga Banana Boom (desde las 10.00 horas) y si eres de los que cocinas tu propia paella en la calle con los amigos, compañeros de trabajo o la familia, no olvides recoger, a las 11.45 las mesas, y leña en la calle Santo Tomás, además de los hierros (junto a la Fuente del Señor) reservados previamente, aportando los correspondientes tickets.

5- Conciertos

El Día de las Paellas no es solo una fiesta gastronómica, se ha convertido en un gran festival con música en directo al aire libre, que cuenta con más de una veintena de actuaciones, gracias al Ayuntamiento y todos los empresarios colaboradores. La programación musical empezará a las 17.00 horas con el Trío Trébol en la fuente del Señor, delante la iglesia, y seguirá con múltiples conciertos de todos los estilos musicales en diferentes calles y plazas del casco urbano, terminando por la noche con la orquesta La Wilton, en el recinto de fiestas y actuaciones en la Carpa Joven.