Benicarló cierra sus jornadas del pincho con 60.000 raciones vendidas

Benicarló puso este domingo el punto y final a sus aclamadas jornadas del pincho, enmarcadas dentro de la XXXII Festa de la Carxofa. El broche de oro coincidió con el segundo día de celebración de la Feria de Proximidad y el Mercado Gastronómico, una cita que ya se ha consolidado como una de las más multitudinarias y de mayor éxito de la agenda municipal.

Las jornadas del pincho comenzaron el pasado 10 de enero y, desde entonces, los bares, restaurantes y cafeterías han servido un total de 60.000 raciones.

Desde la asociación que reúne a los hosteleros benicarlandos, su presidente, Iván Alemán, hace un balance «muy positivo» de esta popular iniciativa. Asegura que «ha habido muchísima participación de la gente en los establecimientos y las casetas del mercado han estado llenas, lo que pone de manifiesto que la Festa de la Carxofa es la cita gastronómica por excelencia del año». Y añade que «es tiempo de alcachofas y la gente espera y nos visita de todas partes para degustar el producto que se cultiva aquí e, incluso, este año hemos visto turismo asiático».

La afluencia de público durante toda la semana en la Festa de la Carxofa ha sido significativa. / ALBA BOIX

El paseo de Ferreres Bretó, la plaza de San Bartolomé y la plaza de la Constitución se convirtieron durante el fin de semana en el epicentro gastronómico de la ciudad, atrayendo a miles de visitantes y benicarlandos que no quisieron quedarse sin degustar las elaboraciones de alcachofa.

Y es que, a lo largo de los últimos días, vecinos y visitantes no solo han tenido ocasión de disfrutar del mejor arte culinario, sino que también se han sucedido las actuaciones musicales, los talleres infantiles, la cocina en directo y la degustación de productos.

Las imágenes del multitudinario Mercado Gastronómico de Benicarló / Alba Boix

Cabe destacar que, en la Feria de Proximidad han participado 41 artesanos y productores llegados desde diferentes municipios de la provincias de Castellón y de Tarragona, para ofrecer todo tipo de productos de kilómetro cero.

Desde el consistorio hacen hincapié en que tanto el área de Turismo del Ayuntamiento de Benicarló, encabezada por la edila Inma Calvet, como la de Artes Escénicas, liderada por el concejal Carlos Delshorts, «han apostado firmemente por mantener este novedoso formato de evento gastronómico que eleva el producto estrella de la huerta local, la Carxofa de Benicarló», que cuenta con Denominación de Origen Protegida (DOP) desde el año 2003.

Más oferta

Una vez finalizadas las dedicadas al pincho, este lunes dan comienzo las jornadas gastronómicas, en las que un total de 21 restaurantes ofrecerán menús con la alcachofa benicarlanda como protagonista, hasta el próximo 2 de marzo.

Los establecimientos hosteleros que se suman a la iniciativa son Can Bolo, Sant Gregori, San Rafael, El ocho, Enigma by Enmi, La Antigua, el CIPFP Benicarló, La Caleta, Pulpería Lucense, Neptuno, Frexes, La Fábrica, La Mar de Bo, Hogar del Pescador, Cor de Carxofa, L’Arena de Giovanni, Casa Golo, Mare Meua, Donde Quieras, La Parreta y Mar Blava by Vericat. Todos ellos ofrecen experiencias gastronómicas con precios de 30 a 40 euros.