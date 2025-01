Els ciutadans d'Almassora participen en el Pla de Desenrotllament Local per a atraure fons europeus

L'Ajuntament d'Almassora ha posat en marxa un procés de participació ciutadana perquè els almassorins puguen participar activament en l'elaboració del Pla d'Actuació Integrat d'Estratègies de Desenrotllament Local (PAI), el propòsit del qual és impulsar el desenrotllament i el benestar del municipi, donant continuïtat a l'Agenda Urbana 2030.

Este pla, tal com ha explicat l'alcaldessa, Maria Tormo, al costat del regidor d'Hisenda i Fons Europeus, José Claramonte, té com a objectiu identificar i fomentar projectes que promoguen el creixement econòmic, social i ambiental.

“Sempre prioritzant les necessitats i expectatives dels veïns, per la qual cosa la participació ciutadana en la seua elaboració és clau per a garantir que les accions proposades reflectisquen les aspiracions i desitjos de la ciutadania”, ha comentat Maria Tormo.

Un document que resulta fonamental per a poder accedir a nous fons europeus del Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER) que permeten dur a terme inversions que es consideren importants.

"Creiem en la cogovernança i considerem fonamental donar veu als almassorins perquè entre tots construïm l'Almassora que volem" Maria Tormo — Alcaldesa de Almassora

“Creiem en la cogovernança i considerem fonamental donar veu als almassorins perquè entre tots construïm l'Almassora que volem”, ha ressaltat l'alcaldessa.

Tormo ha animat als almassorins a participar, fins al pròxim 9 de febrer, en esta senzilla enquesta habilitada en la pàgina web municipal, en l'apartat Pla d'Actuació Integrat d'Estratègies de Desenrotllament Integrat Local d'Almassora.

Un total de 14 projectes

Així, el pla, en el qual els tècnics municipals fa temps que treballen, planteja un total de 14 projectes valorats en prop de 12 milions d'euros per a vertebrar la localitat, apostant per la inclusió social, la regeneració urbana, l'accessibilitat, la digitalització i la sostenibilitat.

Entre altres actuacions, en l'esborrany inicial, figura la remodelació de l'avinguda José Ortiz, la millora de la senda verda del riu Millars, un parc intergeneracional o la rehabilitació de les dependències de Servicis Socials.

Amb l'objectiu d'abordar les diferents actuacions i recaptar propostes este dilluns s'han celebrat a l'Ajuntament diverses reunions amb tècnics municipals, agents socials i membres de la corporació municipal.

“Agraïsc enormement el treball que estan fent els tècnics de l'Ajuntament per a dissenyar projectes de gran interés per a incloure en el PAI, prioritzant els interessos d'Almassora, tenint en compte principis clau com són la sostenibilitat, l'accessibilitat, la inclusió i la regeneració urbana”, ha assenyalat el regidor de Fons Europeus.