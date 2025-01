Nules dona cobertura a les seues vacants amb quatres nous agents de Policia

La Policia Local de Nules compta amb quatre nous agents, de manera que amb la incorporació d’aquests agents, ara funcionaris en pràctiques, es dóna cobertura a les quatre vacants existents a la plantilla, fins la seua incorporació com a funcionaris de carrera una vegada acaben la seua formació a l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE).

Així doncs, amb aquesta incorporació, l’alcalde de Nules i regidor de Seguretat i Policia Local, David García, comenta que “es millorarà la qualitat del servei a la ciutadania, i suposa a més un pas important en l’increment d’efectius necessaris a la Policia Local de Nules”.

En aquesta línia, l’Ajuntament de Nules té previst crear tres noves places d’agent de la Policia Local, “la idea és convocar el procés selectiu al llarg d’aquest any, per tant en el pressupost de l’exercici 2025, que es preveu aprovar en els pròxims dies, es contempla una partida per a aquesta ampliació de personal”, assenyala García.

Així mateix, també en aquest any es vol cobrir altres places de la Policia Local, per un costat un lloc d’inspector per procés lliure; i per l’altre, tres places d’oficial per promoció interna, que quedaran vacants per jubilació.

Amb tot, durant el present any es renovaran diferents escalons de la plantilla de la Policia Local de Nules, a més la seua ampliació permetrà, a partir del mes de gener de l’any 2026, implementar a la Policia Local de Nules el sistema de treball 7/7.

“Es tracta del sistema que més està implementant actualment en aquest cos de seguretat, i que respon a un compromís de l’Alcaldia i a una demanda dels sindicats”, apunta David García.