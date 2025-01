El Màster de la Pau de l'UJI celebra el seu 30é aniversari amb una jornada cultural a la Vall d’Uixó

El Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament ha celebrat el seu 30é aniversari amb una jornada cultural a la Vall d'Uixó, localitat natal del fundador del màster, Vicent Martínez Guzmán, coincidint amb la commemoració del Dia Escolar de la No-violència i la Pau.

En la jornada, organitzada per la Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau, s’ha reconegut la tasca que va dur a terme el professor Vicent Martínez Guzmán, impulsor dels estudis per a la pau a la Universitat Jaume I i reconegut internacionalment per la seua «filosofia per a fer les paus». En la jornada s’ha celebrat una taula redona sobre aquesta filosofia des de diferents perspectives: l’afrodescendència, els xiquets i xiquetes, i com a alternativa als discursos d’odi.

Foto de la taula redona. / Mediterráneo

Exposició

La jornada també ha inclòs l'exposició del projecte Balder Core skills per a fer les paus, que reuneix 20 panells amb 20 competències clau com ara la bondat, la cura, l'escolta activa, la comunicació no violenta, l'estima i la resiliència, entre d'altres.

Reconeixements acadèmics

Així mateix, s’han atorgat els reconeixements Vicent Martínez Guzmán al millor expedient acadèmic i a la companyonia del Màster corresponents al bienni 2022-2024. El reconeixement al millor expedient acadèmic ha recaigut en Marianne Berge (Suïssa) i el de la companyonia ha sigut per a tres persones: Andrea Cabrera Jara (Equador), Janice Gómez Aldave (Mèxic) i Marta Vences (Portugal).

A més, s’ha agraït la col·laboració del professorat i estudiantat que ha passat pel programa, els quals constitueixen una comunitat de més de 1.500 persones de més de 120 països diferents que conformen la seua idiosincràsia internacional, intercultural i interdisciplinària d'aprenentatge. Aquest curs acadèmic 2024-2025, el Màster compta amb prop de 50 estudiants de diferents parts del món com ara Argentina, Colòmbia, Egipte, El Salvador, Estònia, Ghana, Hondures, Iran, Marroc, Mèxic, Myanmar, Nigèria, Noruega, Pakistan, Perú, Sèrbia o el Sàhara Occidental.

Visita a les Coves de Sant Josep

El programa de la jornada s’ha completat amb una visita per diversos punts d’interès cultural de la Vall d’Uixó, com les Coves de Sant Josep.