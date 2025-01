Burriana aprova definitivament en Ple Extraordinari un pressupost de 40,4 milions per a 2025

L'Ajuntament de Burriana ha aprovat en Ple Extraordinari de manera definitiva els pressupostos generals per a l'exercici 2025. D'aquesta manera, es dona llum verda a uns comptes que van ser recolzats pels grups municipals de PP i VOX i rebutjats per les formacions polítiques de PSPV i Compromís, el passat mes de desembre.

Un tràmit necessari per a l'entrada en vigor del document que contempla un total de 40.398.045,32 euros i que reflecteix la voluntat de l'equip de Govern de consolidar la transformació de Burriana a través d'inversions estratègiques, projectes destacats i un ferm compromís per la reactivació econòmica de la ciutat. Pel mateix procediment, es ratifica també que el Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana gestionarà el pròxim exercici 1.410.738,32 euros.

Així mateix, el màxim òrgan de representació política dels ciutadans en el consistori de la capital de la Plana Baixa ha desestimat les al·legacions que afectaven el Pressupost General, Plantilla de Personal i Relació de Llocs de Treball.

Durant la sessió d'aquest matí, l'alcalde de Burriana, Jorge MonferrerDaudí, ha aprofitat per a convidar veïns i visitants "a més d'un mes d'activitats i celebracions en honor al nostre Patró Sant Blai". En referència a la festivitat, ha recordat la imminent "tradicional cita amb la Font del Vi i el seu esmorzar", que enguany "lluirà per primera vegada com a Festa d'Interés Autonòmic i amb un espai dignificat i totalment renovat a l'altura del que els borrianencs mereixen".