Sabrina Gisbert pren possesió com a nova regidora a Càlig

Càlig compta amb una nova regidora al seu Ajuntament. Sabrina Gisbert Roig s'ha sumat a l'equip de Govern de la localitat, del PSOE, per a substitur a Òscar Anglés, que deixa aquesta responsabilitat després de cinc anys de dedicació.

Amb aquesta nova incorporació, Sabrina Gisbert passa a ser 4rt tinen d'alcalde de la població i regidora d'Educació i Recursos Humans.

L’alcaldessa de Càlig, Ernestina Borràs, ha agraït la feina i dedicació d’Anglés que “durant cinc anys ha treballat dintre del Govern Municipal com a regidor, sempre amb l’objectiu de millorar el poble i atendre les necessitats dels veïns i veïnes”.

Al mateix, temps ha donat la benvinguda a la nova regidora Sabrina Gisbert. Segons afegia, “continuarem treballant des de l’honradesa, responsabilitat, transparència i respecte, com sempre hem fet, per posar en marxa projectes positius per als calijons i calijones”.