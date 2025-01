Almassora programa una conferència de Marina Marroquí sobre educació afectiu-sexual

L'Ajuntament d'Almassora, a través de la Unitat d'Igualtat de la Regidoria de Benestar Social, ha programat per a dijous que ve 6 de febrer, en els salons de Caixalmassora, a les 18.00 hores, una conferència, sota el títol 'Com construir una educació afectiu-sexual més enllà del porno'.

La xarrada serà a càrrec de la coneguda educadora social, divulgadora, activista i especialista en violència sobre la dona Marina Marroquí.

L'autora d''Això no és Amor: 30 reptes per a treballar la igualtat' i 'Això no és Sexe: Una altra Educació sexual és urgent' ha impartit tallers de prevenció i detecció precoç de violència de gènere en adolescents a més de 200.000 jóvens, a més de formar a professionals de l'àmbit policial, jurídic, sanitari i educatiu en la detecció i intervenció amb víctimes de violència de gènere.

Al matí, Marroquí realitzarà un monòleg titulat 'Això no és amor' dirigit a l'alumnat de Secundària dels instituts d'Almassora.

“És important que els nostres jóvens detecten situacions de risc i siguen lliures per a prendre les seues pròpies decisions en l'àmbit afectiu”, ha explicat la regidora de Benestar Social, Eugenia Martinavarro, qui ha posat l'accent en la necessitat d'apostar per accions de prevenció, educació i conscienciació com la millor ferramenta per a evitar comportaments que hem de bandejar de la societat actual.

Galería de imágenes: Almassora disfruta de su tercera jornada taurina de las fiestas del Roser / Toni Losas

Les persones interessades a assistir a la conferència han d'inscriure's prèviament, de manera gratuïta, en la pàgina web municipal www.almassora.es.