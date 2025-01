El equipo de gobierno de Nules da luz verde en solitario al presupuesto

El equipo de gobierno de CeN, PSPV-PSOE y Més Nules no ha tenido problemas para aprobar en solitario el presupuesto municipal del 2025, unas cuentas que superan los 21 millones de euros y que el alcalde, David García, califica de «inversionistas», con 5,5 millones de euros en ese capítulo.

La mayor parte de estas inversiones provienen de aportaciones de otras administraciones, como los más de 2,9 millones de euros de fondos europeos Next Generation que van a destinar a la Villa Romana del Benicató.

Si el concejal de Hacienda, Guillermo Latorre, calificó este proyecto económico de «realista y acorde a las necesidades del municipio», desde la oposición lo describen como todo lo contrario.

El portavoz del PP, José Adsuara, fue categórico al afirmar que «es todo una mentira», porque las partidas «están infladas». Puso como ejemplo la recaudación prevista por multas. «Si en el 2024 era de 140.000 euros, para 2025 han hecho un cálculo de 780.000 euros y como eso, con todo».

A su vez, advierte de que se está preparando la firma de un préstamo de 1,2 millones de euros, «y los datos no cuadran, algo quieren esconder».

La posición de Vox no es distinta. Describen el presupuesto como «una auténtica sangría para el pueblo», y coinciden con los populares en denunciar el «abandono» de la población, «con el peor sistema de recogida de basuras de España», en palabras de su portavoz, Javier Prior, quien ayer criticó que «hace tres semanas no había ni borrador y a tres días de las comisiones, nos lo envían, para no contar con la oposición».