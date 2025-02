Albocàsser impulsa una campanya per a promocionar els seus paisatges

Albocàsser, país d'ametlers florits. L'Ajuntament d'Albocàsser ha llançat una nova campanya per a promocionar el paisatge que creix al voltant del poble amb la floració dels ametlers.

L'alcaldessa, Isabel Albalat, ha assenyalat que "un any més convidem a tota la província i territoris pròxims, a apropar-se a Albocàsser. Som un dels pobles capital de l'ametla, ja que estem envoltats d'ametlers i oliveres. En els últims anys, gràcies a estes campanyes, hem aconseguit incrementar el número de visitants que ens trien només per contemplar la bellesa de l’entorn del poble, cobert per un mantell amb tonalitats rosades i blanques”.

8T9A7105.jpg / Adrián Sales

Per fomentar que el públic retrate els ametlers, l’Ajuntament d’Albocàsser ha convocat una nova edició del concurs fotogràfic 'L’Ametler en Flor a Albocàsser', que arriba ja a la sisena edició. Fins al 28 de febrer es poden presentar les imatges enviant-les al correu electrònic info@albocasser.es

Des del consistori s’ha animat als visitants a visitar els establiments del poble que ofereixen nombrosos productes vinculats a l’ametla, des de les ametles al natural fins a totes les elaboracions de bars, restaurants i forns.

Isabel Albalat ha apuntat que “els qui vulguen gaudir del paisatge han de saber que tenen només uns dies, perquè és una festa de la natura efímera, ja que en res els arbres passaran de la flor a la fulla seguint el procés natural”.