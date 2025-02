La Diputació de Castelló revela troballes que situen l'inici de la producció terrissaire a l'Alcora fa almenys 1200 anys

El Servei d'Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques de la Diputació Provincial de Castelló ha revelat troballes que situen l'inici de la producció terrissaire a l'Alcora fa almenys 1200 anys.

Els treballs d'excavacions arqueològiques que s'han dut a terme en el jaciment del Tester Carapito amb el finançament del Museu de la Ceràmica i l'Ajuntament de l'Alcora, i amb el suport tècnic dels professionals de la Diputació de Castelló han permés a la capital de l'Alcalatén sumar un nou capítol al seu llegat cultural.

El diputat de Cultura de la institució provincial, Alejandro Clausell, ha felicitat a tot l'equip d'arqueòlegs que ha participat en esta investigació i ha posat en valor “l'enorme vàlua professional dels especialistes de la Diputació que conformen este extraordinari servei a favor de la investigació i el coneixement dels nostres orígens, de la història dels nostres 135 municipis”.

Amb este nou capítol, l'Alcora reafirma la seua posició com un referent històric, cultural i patrimonial de la ceràmica, un símbol d'identitat que es remunta a les seues arrels més profundes.

Els resultats preliminars d'esta nova campanya han confirmat l'existència d'una àrea de producció terrissaire d'època andalusí, datada entre els segles VII i IX. Entre les troballes més significatives, tal com ha assenyalat Clausell, destaca “un conjunt d'espais destinats a les diverses fases de producció de ceràmica, des de l'extracció de la terra fins a la cocció final”.

L'equip d'arqueòlegs ha identificat zones concretes d'extracció d'argila, dos forns de gran importància i bon estat de conservació, i un testar de grans dimensions on s'han recuperat nombroses restes ceràmiques procedents dels rebutjos de producció.

“Estes evidències oferixen una visió única i detallada sobre les tècniques i processos de fabricació ceràmica de l'època”, ha destacat el diputat responsable de l'àrea de Cultura.

“Estos elements ens recorden la riquesa cultural i la importància històrica del nostre territori. Ens diuen que cada troballa arqueològica és un pas més cap al coneixement i aprenentatge dels qui som i d'on vam vindre” Alejandro Clausell — Diputat provincial de Cultura

En este sentit, Alejandro Clausell ha subratllat que “estos elements ens recorden la riquesa cultural i la importància històrica del nostre territori. Ens diuen que cada troballa arqueològica és un pas més cap al coneixement i aprenentatge dels qui som i d'on vam vindre”. “Una província que compta amb un gran patrimoni en ceràmica”, ha afegit.

Així doncs, les troballes no sols subratllen el paper de l'Alcora com a centre productiu en època andalusina, sinó que permeten retrocedir mil anys l'inici d'una tradició que sovint s'associa a la fundació de la Real Fàbrica del segle XVIII.

“Este descobriment consolida la imatge de l'Alcora com un poble on la ceràmica no sols és passat, sinó també present i futur”, ha subratllat Alejandro Clausell, qui ha apuntat que “ceràmica és sinònim de l'Alcora”.

“Conéixer l'Alcora és conéixer la seua tradició ceràmica. I des de la Diputació de Castelló continuarem treballant de la mà dels nostres ajuntaments per a posar en valor la seua cultura, les seues arrels i el seu patrimoni, perquè l'Alcora, igual que la resta de municipis, tenen encara molta història que descobrir, i amb estes actuacions que hem dut a terme en el jaciment de Carapito posem en valor i preservem el que ens fa únics”, ha conclòs el diputat de Cultura.