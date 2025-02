Alcalà celebrarà un Precarnaval com a gran novetat de l'edició d'enguany de la festa

El regidor de Promoció Cultural, Festiva i Tradicions d'Alcalà-Alcossebre, Javi García Pitarch, ha presentat aquest dilluns les novetats i el cartell del Carnestoltes d'Alcalà-Alcossebre 2025 destacant que “estem ja a les portes de la qual és la festa més participativa, al costat de les festes patronals, del nostre municipi, en la qual s'impliquen totes les franges d'edat”.

Els actes de Carnestoltes tindran lloc els dies 28 de febrer, 1 i 2 de març en Alcalà i 8 i 9 de març a Alcossebre.

Presentació del cartell del Carnaval d'Alcalà-Alcossebre. / Mediterráneo

En primer lloc, s'ha donat a conéixer el cartell anunciador del Carnestoltes 2025, obra de l'estudi de disseny Arc Estudi de Morella, que, en paraules del regidor “retrata la dualitat del nostre municipi, ja que reflecteix el Carnestoltes tant en Alcalà com en Alcossebre, amb dues icones, de tots dos nuclis, com són el campanar d'Alcalà i el far de Alcossebre”. Garcia Pitarch ha assenyalat que “seguim la nostra línia d'apostar per estudis de disseny de la província”.

Respecte a les novetats, la més destacada és que, per primera vegada, s'introdueix un acte Precarnaval: un sopar de colles que tindrà lloc el dissabte 15 de febrer en el Espai d’Oci d'Alcalà.

La resta d'actes seguirà l'estructura tradicional, amb les desfilades de les 14 colles participants els dissabtes 1 de març i 8 de març en Alcalà i a Alcossebre. Quant a les desfilades, el d’Alcossebre s'ampliarà per a millorar la circulació de les carrosses, substituint el pas que anteriorment es feia per carrer Alcalà, per carrer Romeral.