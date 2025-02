Benicarló inicia les obres de reconstrucció de la canonada d’aigua de la platja de la Mar Xica

L’Ajuntament de Benicarló ha iniciat les obres d’emergència per a la reconstrucció de la canonada d’aigua del camí de la Mar Xica, que va ser arrasada pel temporal del passat 13 de novembre. Els treballs, adjudicats a l’empresa Sorea per un import de 110.000 euros, permetran restablir el subministrament d’aigua potable amb la pressió adequada per als veïns de la zona.

El regidor de Medi Ambient, Borja Castell, ha explicat que la decisió de declarar l’obra d’emergència es va prendre després d’obtenir l’autorització de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i Costes. «Des del primer moment vam treballar per garantir el subministrament d’aigua als veïns, primer amb cubes i després amb una canonada provisional, i ara, finalment, ja podrem restablir el subministrament amb totes les condicions».

Castell ha remarcat que «les obres es finançaran a través de la subvenció de 200.000 euros que ens ha concedit la Generalitat Valenciana destinats a la recuperació d’infraestructures afectades pel temporal, la qual cosa ha permès impulsar aquesta actuació amb la màxima celeritat».

Els treballs inclouen la instal·lació d’una nova canonada soterrada i la col·locació d’una plataforma de terra que permetrà accedir a la zona nord de la Mar Xica des de la mateixa rambla de Cervera, sense haver-se de desviar pel vial de servei de l’antiga N340. La plataforma comptarà amb un tancament perimetral per a garantir la seguretat dels vianants i vehicles.

Una vegada finalitzades aquestes obres, s’habilitarà un camí que creuarà la rambla de Cervera, fora ja del domini públic marítim-terrestre, per a facilitar el pas de veïns i visitants a banda i banda de la rambla. «He de reconéixer —ha dit Borja Castell— que ens hauria agradat tindre tot això en marxa al dia següent del temporal, però hem de tindre en compte que tota aquesta zona afectada depèn de Costes i de la Confederació Geogràfica del Xúquer, i hem hagut de mantindre moltes converses a tres bandes per a accelerar al màxim els treballs i arribar finalment a l’inici de les obres».

Previsió dels treballs

El termini previst per a l’execució dels treballs és de dos mesos, en funció de les condicions del terreny i del nivell freàtic de la zona, que actualment està molt elevat. «L’objectiu és restablir un bon servei d’aigua potable per als veïns i recuperar aquest entorn natural de gran valor per a Benicarló», ha conclòs el regidor.

Castell ha destacat també la coordinació amb l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR), que també està duent a terme obres de reparació de l’emissari submarí a la mateixa zona. «És fonamental que aquestes actuacions estiguen ben coordinades entre administracions per garantir-ne l’eficàcia», ha assegurat.