La Generalitat presionará al Gobierno para regenerar «ya» las playas de Orpesa

La Dirección General de Costas de la Generalitat presionará al Gobierno para que se lleven a cabo, con la máxima celeridad posible, las medidas que Orpesa necesita de manera urgente para regenerar sus playas.

«Estas obras se tienen que hacer», según expresó este martes el director general, Marc García, durante la celebración de la jornada que tuvo lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento para explicar la nueva ley autonómica de Costas, cuyo proyecto fue entregado para iniciar la tramitación parlamentaria en Les Corts.

«Existen usos tradicionales, económicos, sociales y habitacionales al lado del mar que se tienen que respetar, no tiene lógica que desaparezcan, que el Ministerio no haga nada y que se terminen aplicando deslindes. No se trata de hacer grandes edificaciones, ni mansiones de lujo sino de compatibilizar lo que ya existe con la protección del medio ambiente», afirmó.

En este sentido, remarcó que seguirá insistiendo una cita con la Dirección General de la Costa y el Mar, en Madrid, para trasladar la realidad de los territorios. Y es que, según lamentó, todavía no ha recibido «ninguna respuesta» a todas sus solicitudes de reuniones.

Visita del director general de Costas del Consell a Orpesa / Eva Bellido

En el caso de Orpesa, el municipio está pendiente aún de recibir las conclusiones del estudio que encargó el Estado y que debe aportar cuáles son las medidas que se tienen que implantar para conseguir soluciones definitivas al problema de regresión de la costa.

«Desde octubre tenía que estar hecho. El 21 de febrero nos reuniremos con la delegación provincial para ver si tenemos alguna noticia al respecto y contemplan presupuesto para esas medidas, que son necesarias», según manifestó la concejala de Playas, Isabel Moya.

Denunció también la decisión del Gobierno de encargar otro estudio realizado por la misma empresa que ya hizo el informe que pidió el consistorio por 100.000 euros.

Cierre de la Illeta

«No sé si con objeto de retrasar actuaciones o con qué intención, mientras Morro de Gos se desangra», lamentó la edila.

Una de las actuaciones pendientes es el cierre del canal de la Illeta, que, según los expertos, contribuirá a que Morro de Gos deje de perder arena.

El Ayuntamiento tiene avanzado el proceso, con el visto bueno de Costas, para ejecutar las obras, pero como la licitación quedó desierta, se trabaja en una adjudicación directa para lograr hacerlo antes de temporada con fondos municipales, pese a no ser competencia del consistorio.

La alcaldesa, Araceli de Moya, anunció en el cierre de la jornada que gracias al trabajo del equipo de gobierno, con la colaboración del vicealcalde y concejal de Turismo, Rafael Albert (PP); y el portavoz de Vox, Juan García, «estamos en contacto con otra empresa, que sí que está interesada en poder ejecutar estas obras y confiamos sean una realidad pronto». Y agradeció la asistencia de representantes de municipios vecinos, como Torreblanca, Cabanes y Benicàssim, plataformas vecinales y técnicos.