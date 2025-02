La Policia Local de Benicarló incorpora 12 nous agents per a reforçar la seguretat a la ciutat

La Policia Local de Benicarló ha incorporat 12 nous agents, que han pres possessió com a funcionaris en pràctiques abans d’iniciar el Curs Bàsic d’Accés a la categoria d’Agent de la Policia Local a l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE).

El curs, que ja va començar el passat 31 de gener, tindrà una durada de 700 hores lectives i combinarà continguts teòrics i pràctics com a pas previ abans de la seua incorporació definitiva com a funcionaris de carrera a l’Ajuntament de Benicarló.

Des de l’any 2019 no s’havien formalitzat noves incorporacions en aquesta categoria. A causa de les jubilacions i vacants existents, la incorporació de nous agents era una necessitat urgent per a garantir un servei policial eficient i de qualitat. Una vegada finalitzat el curs de formació obligatori, aquests 12 agents se sumaran a la plantilla, que passarà a comptar amb un total de 50 efectius distribuïts en diferents categories i funcions operatives.

El regidor de Policia i Seguretat Ciutadana, Fabián Flos, ha destacat la importància d’aquesta ampliació: «Amb aquestes incorporacions, reforcem la capacitat operativa de la Policia Local i garantim una millor atenció i resposta a les necessitats de seguretat de la ciutadania. A més, suposa un pas endavant per a consolidar un cos policial modern, preparat i amb els recursos humans necessaris per a afrontar els reptes actuals».

Flos també ha remarcat l’esforç de l’Ajuntament per millorar els serveis de seguretat: «Des del govern municipal treballem per dotar la Policia Local de més mitjans i recursos, tant materials com humans, per tal d’oferir un servei eficient i pròxim a la ciutadania».