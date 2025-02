Benicarló construirà un nou camp de futbol 7 de gespa artificial amb una inversió de 600.000 €

L’Ajuntament de Benicarló ha treat a licitació les obres per a construir un camp de futbol 7 de gespa artificial, amb un pressupost total de 605.064,36 euros. Aquest nou equipament ampliarà les instal·lacions esportives municipals i complementarà l’oferta esportiva de la ciutat.

El projecte es desenvoluparà en la parcel·la on actualment es troba el camp de futbol municipal, al camí de Sant Mateu, en un espai que, fins a finals de desembre, acollia l’ecoparc municipal i ara funciona com un aparcament en superfície.

Mesures que tindrà el camp

Les obres inclouran la construcció d’un camp de futbol 7 de 40x60 metres, amb una plataforma total de 43x65 metres. També es preveu la demolició dels paviments existents i la renovació del tancament perimetral. A més, l’espai estarà dotat amb accessos per a vehicles de manteniment i vianants, i comptarà amb totes les instal·lacions necessàries: drenatge, reg, equipament esportiu, voreres, xarxes i altres elements.

Que les obres estiguen acabades en agost

El primer tinent d’Alcaldia i regidor d’Urbanisme, Juan Pascual Sorlí, ha destacat la importància del projecte per a la ciutat. «Aquest camp de futbol feia més de 20 o 25 anys que era necessari per a Benicarló, i per fi l’actual equip de govern ha pogut impulsar-lo», ha assegurat. Sorlí ha explicat que «la nostra idea és que al mes d’agost les obres estiguen acabades per tal que la pròxima temporada tant el futbol base com el CD Benicarló puguen utilitzar aquest nou espai», ha afegit.

El regidor ha posat en valor l’impacte que tindrà aquesta nova infraestructura esportiva per als equips de futbol de Benicarló. «Actualment, més de 400 xiquets juguen a futbol, a més de l’equip amateur, i tots comparteixen un únic camp, la qual cosa complica molt l’organització dels entrenaments i els partits. Amb aquesta nova instal·lació, podrem donar resposta a les necessitats esportives de la ciutat», ha conclòs.

El termini d’execució de les obres serà de quatre mesos. El finançament del projecte compta amb una aportació de 250.000 euros per part de la Diputació de Castelló, mentre que l’Ajuntament assumirà la resta, 350.000 euros.

Les empreses interessades poden presentar les seues propostes fins al 24 de febrer (inclòs).