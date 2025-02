21 jubilados de Nules ganan su cruzada judicial por recuperar 90 € cada uno: "Somos de pueblo y mayores, pero no se van a reír de nosotros"

«Somos de pueblo y somos mayores, pero no consentimos que nadie se ría de nosotros». Así de contundente se expresó este miércoles Ramón Alargada, de 74 años, portavoz del grupo de 21 jubilados y pensionistas de Nules que en 2020 inició una cruzada para recuperar los 90 euros que cada uno pagó a una agencia de viajes para hacer un viaje a Madrid, cancelado ese mismo año debido a la pandemia del covid.

Cinco años después, la justicia finalmente les ha dado la razón.

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Nules dictó una sentencia, firme, (a la que ha tenido acceso Mediterráneo) que condena a la agencia de viajes, con sede en Murcia, a devolver los 1.980 euros que los afectados reclamaban, además de hacerse cargo de las costas judiciales e intereses. Una victoria que no solo significa el retorno del dinero, sino el derecho de estas personas mayores a ser escuchadas y respetadas.

Este conflicto comenzó en febrero de 2020, cuando los jubilados de Nules abonaron 1.980 euros en concepto de un viaje que incluía transporte, hotel y entradas para los musicales El rey león y Anastasia. La llegada del covid-19 y el consiguiente estado de alarma frustraron esos planes, y lo que parecía ser una simple devolución de dinero se convirtió en una amarga batalla legal.

La agencia de viajes, con sede en Murcia, se negó a reembolsar el importe y les comunicó que «la cantidad no significaba nada para ellos, pero no pagarían», explicaba Ramón. Esta actitud despectiva fue el punto de inflexión para los jubilados, que decidieron no dejarse vencer por la indiferencia de la empresa.

"No sabían con quién estaban tratando"

«Ellos pensaron que con el tiempo nos cansaríamos, pero no sabían con quién estaban tratando», afirmó Alargada con firmeza, recordando la negativa rotunda de la agencia. Fue entonces cuando Alargada asumió el liderazgo de la reclamación. A pesar de las dificultades y de los momentos en que dudó de seguir adelante, no cejó en su empeño. «Pensé en muchas ocasiones que para qué me metí en todo este jaleo, pero tenía claro que no podía dejar tirados a mis compañeros. Yo, si me comprometo a algo, lo cumplo hasta el final», aseguró este hombre de 74 años.

A lo largo de estos años, el grupo de jubilados recurrió a todo tipo de medidas, con burofaxes, procedimientos arbitrales y, finalmente, una demanda judicial.

Aunque al final la sentencia ha sido favorable, el camino no ha sido sencillo. La agencia demandada no se presentó a la vista oral celebrada el 22 de enero, lo que desató aún más el sentimiento de que estaban siendo tratados con desdén. «Han pasado de nosotros y del juzgado», lamentó este vecino de Nules tras la vista oral.

Al final, el tribunal ha dictado una resolución favorable, lo que representa una victoria no solo económica, sino también moral. «Estamos muy contentos. Después de cinco años, la cosa ha terminado bien», expresó Alargada con satisfacción. Ahora solo queda esperar que la agencia cumpla con lo dictado por la justicia.

Como don Rodrigo Quesada, interpretado por Paco Martínez Soria, en la película Don erre que erre (1970), una persona de ideas fijas que no paró hasta conseguir todo aquello que se propone, Alargada también ha demostrado que cuando el orgullo está en juego, no hay obstáculo demasiado grande.