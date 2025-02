Burriana destina un millón al plan de subvenciones y promocionar las fiestas

Burriana aprobó este jueves en el pleno ordinario de febrero el plan estratégico de subvenciones 2025-2026, al que destinarán 1.093.450 euros divididos en varias concejalías. Destacan las becas deportivas y educativas, ayudas al comercio de proximidad, recursos para las asociaciones de jubilados y pensionistas, así como para entidades sin ánimo de lucro con fines sociales.

El documento también recoge la promoción de actividades culturales, festejos taurinos y las fiestas locales como las Fallas, Cruces de Mayo o la Batalla de Flores.

El punto salió adelante con el sí del equipo de gobierno (PP y Vox) y el no de la oposición (PSPV-PSOE y Compromís), al considerar que han reducido la inversión en asociaciones locales ligadas a la cultura.

Contrato de basuras

También aprobaron la segunda prórroga del contrato del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria con la empresa Fobesa. El contrato, valorado en 2.114.277,47 euros anuales, contempla también la revisión de precios en función del IPC.

La prórroga responde a la necesidad de mantener un servicio estable, mientras trabajan en unos nuevos pliegos que recojan las exigencias para implantar un sistema de recogida de residuos biodegradables y su tratamiento.

Protección de la costa

Asimismo, dieron luz verde a una declaración institucional para solicitar al Gobierno central la protección de la costa y de los conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional. Además, instaron a acelerar las obras previstas en el plan de 2015 para el litoral.

Biblioteca

En ruegos y preguntas, la portavoz socialista, Maria Josep Safont, contó que la directora de la biblioteca ha comparecido este jueves en la comisión de participación ciudadana y dijo, según Safont, que «estaba sufriendo una discriminación y persecución por declaraciones públicas del concejal de Cultura, Jesús Albiol (Vox)». Por ello, pidió la destitución de su cargo.

Por alusiones, el edil de Vox respondió que no iba a «entrar en valoraciones todavía». «Nunca hablo de un funcionario en concreto, lo digo en general. Yo nunca le he señalado a ella (a la bibliotecaria) directamente. Lamento que se sienta acosada, pero no ha habido ningún acoso por mi parte ni nadie de este Ayuntamiento. Es normal que pueda haber discrepancias, como las tengo con otros técnicos o compañeros del equipo de gobierno, pero ni se le acosa ni se le persigue», ha esgrimido Albiol.

Al término del pleno y en referencia a la reciente sentencia que desestima el recurso de la entidad financiera sobre los 9,5 millones de euros de garantías por el proyecto de Sant Gregori, el alcalde, Jorge Monferrer, defendió que «este aval de los tribunales es la prueba de que hemos emprendido junto a los técnicos municipales y expertos el camino correcto con Sant Gregori, un trayecto dotado de seguridad jurídica».