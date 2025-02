Un castellonense correrá el 'Dakar' solidario de estudiantes en un coche de 60 caballos y 24 años de antigüedad

Los jóvenes estudiantes Marc Lozano Trigo (Moncada) y Jesús Gallardo Peydro Chumete (Vinaròs), ambos de 20 años, han formado el equipo Garbi Raiders para participar en una competición muy especial: el Uniraid solidario, conocido como el raid de los estudiantes.

Se trata de una carrera muy peculiar. Tendrá lugar por las rutas del Dakar, en el desierto del Sáhara, con un vehículo de más de 20 años que ellos mismos han preparado para la ocasión.

Jesús estudia Ingeniería Agrónoma y Marc un doble grado de Ingeniería Civil y Matemáticas (ambos en la Universitat Politècnica de València, UPV), se conocen desde los 12 años, aunque empezaron a tener una relación más cercana a partir de bachillerato, cuando ambos estudiaban en el colegio Cumbres School de Moncada. Desde entonces han mantenido una relación muy estrecha que ha perdurado hasta hoy.

Grandes aficionados a la mecánica también comparten la práctica de deportes tiro, como el tiro deportivo con escopeta y el ciclismo y el interés en el mundo de los negocios, la bolsa, las criptomonedas y la innovación tecnológica.

Foto del coche con el que correrán esta particular carrera. / Javier Flores

--Participaréis en el Uniraid 2025 este mes de febrero. ¿Es la primera vez?

--Sí, es nuestra primera vez participando en Uniraid y en cualquier competición de esta clase, aunque siempre nos había gustado el mundo del motor, nunca antes habíamos tenido la oportunidad de competir en ninguna otra carrera.

--¿En qué consiste el Uniraid?

--Uniraid es una competición solidaria de resistencia. Es solidaria, porque durante el transcurso de la etapas recorriendo las famosas rutas del Dakar por el Sahara, nuestro itinerario va parando en aldeas, que muchas veces, por su lejanía a los grandes centros urbanos, tienen grandes necesidades de cosas tan mundanas para nosotros como medicinas, material de primeros auxilios, acceso a tecnologías, material escolar, o muchas otras; por eso el pilar fundamental de esta competición es llevar a todas estas personas todas estas cosas, de hecho, la organización nos exige a todos los equipos participantes que llevemos un mínimo de 40kg de material solidario, que la mayoría de equipos supera con creces. La competición en sí es un Raid, es decir una carrera de resistencia, que nos exige una gran destreza ante los difíciles terrenos por los que transcurren las etapas, y la habilidad de poder solucionar los problemas que vayan surgiendo ya que en la mayoría de los casos, no tendremos acceso a nada más de lo que llevemos en el coche, por eso debemos ser capaces de reparar el coche ante cualquier situación, desde un pinchazo hasta cualquier problema del motor.

--¿Por qué decidisteis embarcaros en esta aventura solidaria?

--La idea de embarcarnos en esta aventura viene de febrero del 2024, cuando encontramos por Instagram a unos chicos que habían participado en la anterior edición de esta competición, a lo que Jesús, que es muy inquieto, me dijo a mí (Marc), que teníamos que intentar participar en la siguiente edición, ya que esta era una oportunidad única que no sabíamos si se iba a repetir en el futuro. Además, el componente solidario de la aventura nos hizo coger con muchas más ganas el proyecto, ya que ambos habíamos participado en voluntariados con anterioridad, dentro y fuera de España, por lo que el espíritu de Uniraid se alineaba a la perfección con nosotros.

--¿Con qué vehículo participaréis y por qué lo habéis escogido?

--Vamos a participar con un Citroën Saxo del 2001 de 60 caballos, que compramos a un mecánico de Vila-real. Escogimos este vehículo principalmente por su fiabilidad, ya que, pese a no tener todas las comodidades de vehículos más modernos, tiene una mecánica mucho más sencilla, que es clave para poder repararlo nosotros mismos en medio del desierto. Aunque podríamos haber escogido algún coche aún más sencillo en cuanto a mecánica como hacen muchos otros equipos, pensamos que el Saxo nos ofrece un equilibrio entre fiabilidad, seguridad y comodidad, pues integra algunos elementos como la inyección electrónica o airbags que son esenciales para la seguridad en el trayecto.

--¿Tenéis un nombre como equipo?

--Sí, somos los Garbi Raiders. Este nombre está inspirado en un famoso puerto de montaña que se encuentra muy cerca de la ciudad de Valencia, el Garbí, que hemos frecuentado mucho durante años, primero en bicicleta, y más tarde cuando tuvimos carné de conducir con nuestros coches. Este lugar tiene una especial significación para nosotros ya que sus curvas nos han hecho disfrutar mucho de la conducción, y nos han dado algún que otro susto.

--La transformación del coche, ¿la habéis hecho toda vosotros mismos?

--Una de nuestras principales motivaciones al empezar con la preparación del coche era poder hacer nosotros mismos todo lo que fuera posible, ya que, aunque habíamos hecho algunas reparaciones y modificaciones a nuestros coches, nos enfrentábamos a muchos retos nuevos, como cambiar un embrague en un garaje, o pintar con pintura antigravilla. Pero como se suele decir, el que mucho abarca, poco aprieta, por ello, ha habido algunas tareas como el pintado de la carrocería, la fabricación del cubre cárter, o el montaje de los neumáticos, que hemos preferido dejarlas a profesionales, concretamente, a Talleres Josa, Cerrajería Arnau Caballero y Vulcanizados Serret respectivamente, a los que estamos muy agradecidos de haber esponsorizado a nuestro equipo en estas tareas de especial dificultad.

--¿Dónde la habéis hecho?

--La verdad es que el coche ha estado estos últimos meses a caballo entre Vinaròs y Moncada, donde hemos ido haciendo todas las modificaciones en nuestros garajes, con algunas herramientas que teníamos, otras que hemos ido adquiriendo, y muchas que nos han prestado amigos o sponsors. Como ya he comentado, las modificaciones que han sido realizadas por profesionales han sido en talleres de Vinaròs.

--¿Cuánto tiempo os ha llevado?

--Lo justo sería decir que preparar esta aventura nos ha llevado un año, ya que nos pusimos manos a la obra en cuanto terminó la anterior edición, primero buscando a los sponsors y una vez que adquirimos el coche, comenzando a ver cómo queríamos prepararlo, qué sabíamos hacer, qué teníamos que aprender, y qué delegar en otras personas.

--¿Qué ha sido lo más complicado de toda esta preparación?

--La parte más complicada de la preparación diría que ha sido hacer el coche más alto, ya que es extraño en el mundo de las preparaciones de automóviles buscar un aumento en la altura libre al suelo, por lo que no había ninguna opción en el mercado que nos ofreciera esto. Tuvimos que buscar mucha documentación de nuestro vehículo y de otros similares, hasta que encontramos una furgoneta de la misma marca que montaba unos amortiguadores similares, pero más largos, que con ayuda de los mecánicos del Grupo Castejón, pudimos adaptar a nuestro pequeño Saxo para aumentar en unos 5cm la altura del coche.

--¿Os habéis asesorado con alguien que haya participado ya?

--Durante estos meses de preparación hemos contactado con jóvenes que ya habían participado en anteriores ediciones para que nos dieran consejos sobre cómo preparar el coche, qué partes era más importante reforzar para no tener problemas en las dunas del Sahara, o qué modificaciones comunes no eran realmente necesarias y solo supondrían un gasto. Además, los organizadores de la carrera también ofrecen asesoramiento tanto para la búsqueda de patrocinadores como para la preparación del coche.

--¿Tenéis patrocinadores o hacéis frente a todos los gastos?

--En nuestro caso, que no es igual al del resto de equipos, los gastos de la inscripción y el coche mayormente han sido sufragados por patrocinadores, entre los que queremos destacar especialmente a aquello de Vinaròs, que no solo han prestado ayuda económica, sino que nos han ayudado con sus instalaciones, su conocimiento y su tiempo para poder hacer de esta aventura una realidad.

--¿Cuánto dinero creéis que os habréis gastado en poner a punto el vehículo?

--Dado que algunos de los patrocinadores nos han prestado sus servicios en lugar de hacer aportaciones económicas, si incluimos el coste de estos servicios, la preparación del coche habrá costado aproximadamente 2500 euros más el precio que pagamos por el coche, que ronda los 1000 euros.

--2.400 km por las rutas del Dakar. ¿El objetivo es acabar el raid?

--Sí, por supuesto, nosotros confiamos plenamente en nuestras habilidades y en nuestro coche para terminar todas las etapas, no digo que vaya a ser fácil, pero desde luego no será por falta de ganas. Como muchos equipos nos han dicho, a veces no se trata de llegar el primero, sino de llegar, y vamos a tener muy presente durante las etapas que lo importante es conducir con seguridad e intentando no quedarnos atascados.

--¿Quién será el piloto y quién el copiloto?

Dado lo largo de las etapas, no es viable que conduzca solo uno de nosotros, pues acabaría destrozado después de tantos kilómetros, por eso, nos iremos turnando durante las etapas y haciendo por turnos de piloto y copiloto.

--Seis etapas con un coche de más de 15 años, y solo un roadbook, un mapa y una brújula. ¿Qué creéis que será más fácil, superar los obstáculos naturales o no perderse durante el recorrido?

--Siendo sincero, creo que lo más complicado para nosotros será no perdernos, ya hemos conducido mucho por terrenos complicados, pero nunca hemos hecho rutas tan largas sin ayuda del GPS, por lo que estudiarnos bien las rutas será clave para no acabar perdidos en medio de las dunas.