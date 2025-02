La Conselleria de Educación acepta quitar el nombre de Juan Carlos I de un colegio de Castellón

La Conselleria de Educación ha autorizado el cambio de denominación del CEIP Juan Carlos I de Almenara, aunque no ha dado el visto bueno a la propuesta de llamarlo CEIP Almenara, por lo que ha solicitado nuevas alternativas.

El Consell Escolar del centro educativo, ante esta situación, ha decidido poner en marcha una nueva consulta pública con dos nuevas propuestas para nombrar el colegio: CEIP L’Ereta, en referencia a la ubicación de la escuela, y CEIP Els Estanys, en referencia al Paraje Natural Municipal.

Este proceso de votación se hará, como en ocasiones anteriores, a través de una consulta on line no vinculante que se llevará a cabo entre el lunes 10 y el miércoles 12 de febrero a través de la web www.almenaraparticipa.es (sección participa) o en el apartado de participación ciudadana de www.almenara.es.

En la consulta para adjudicar el nombre al instituto, podrán participar las personas empadronadas en Almenara que sean mayores de 18 años. Deberán emitir un único voto. Además, las personas que tengan dificultad para votar, podrán acudir al Ayuntamiento de la localidad, dónde se les ayudará a que puedan emitir su voto on line.

Una vez finalice la consulta, los resultados se trasladarán al Consell Escolar del colegio, que deberá validarlos y proponer el nuevo nombre escogido al Consell Escolar Municipal. Este organismo, tras reunirse, lo comunicará a la Conselleria de Educación, para que continúe el proceso de cambio de nombre del centro educativo.

Rechazo al nombre de CEIP Almenara

Las nuevas propuestas de nombres para el colegio y la nueva consulta se producen después del escrito remitido desde la Conselleria de Educación al CEIP Juan Carlos I en el que se acepta el cambio de nombre, pero informa el rechazo a llamarlo CEIP Almenara, que era la propuesta escogida por el Consell Escolar del centro y por el Consell Escolar Municipal.

En el comunicado remitido al centro, la Conselleria de Educación, argumenta que “el hecho de poner a un centro educativo el nombre de la población da lugar a “una confusión como elemento diferenciador entre centros”, además de que “pueda inducir a error o confusión”.

Cabe recordar que el pasado mes de septiembre se llevó a cabo una primera consulta on line no vinculante en la que el 69,5%, un total de 470 votos emitidos fueron favorables a cambiar el nombre del colegio de la localidad a CEIP Almenara en lugar del actual CEIP Juan Carlos I, mientras que el 30,5%, un total de 206 personas, fue en contra. El Consell Escolar Municipal propuso a la Conselleria de Educación dicho cambio, que no ha sido aceptado en su totalidad.