La reina de les festes d'Almassora, Sara Benet ja compta amb la seua cort d'honor

Almassora ja compta amb nova cort d'honor per a este 2025. Seran tres jóvens de la localitat les que acompanyaran a la reina, Sara Benet Clausell, en este any tan especial. La Junta Local de Festes ha fet públic el nom de les tres dames: Lidia Martínez López, Carla Sánchez Ahis i Juani Hernández Galdon.

Totes elles estan molt vinculades al món de la festa i pertanyen, igual que la reina, a la penya Gent del Bou. Esperen amb entusiasme la seua proclamació.

Lidia Martínez (28 de desembre de 2005) estudia segon curs del grau mitjà d'Activitats Comercials en l'IES Cervantes i entre les seues aficions està llegir, escriure i compartir temps amb els seus amics. És de la penya de Gent del Bou, la qual cosa constata la seua gran afició taurina.

“Els actes que espere amb més il·lusió són la presentació, perquè comença el nostre somni, la romeria, que la faig descalça des dels 11 anys per una promesa a Santa Quitèria, i el dia de Santa Quitèria per a honrar a la nostra patrona”, ha explicat Lidia.

Carla Sánchez (28 de març de 2004) estudia ESO i és també una gran aficionada taurina. Forma part de la penya la Gent del Bou. “Sempre he viscut les festes amb una il·lusió molt gran i amb l'emoció d'algun dia poder arribar a ser dama. Sent i crec molt en les nostres patrones”, ha indicat la jove.

“Espere poder viure una experiència que marque la meua vida per sempre, poder gaudir moltíssim de les festes, en este cas, d'una forma diferent dels altres anys. Vull formar records que es queden gravats per sempre”, ha destacat Carla.

Juani Hernández (22 d'agost de 2006) ha estudiat el grau mitjà de Cures Auxiliars d'Infermeria i, entre les seues aficions, també estan els bous, passar temps amb la seua família i amics i viatjar. Igual que la resta de les seues companyes i de la reina, pertany a la penya Gent del Bou.

És també membre de la penya Tabarra. “Espere amb gran il·lusió la imposició de la banda el dia de la presentació. Sempre ha sigut un somni per a mi, ha assenyalat Juani. “Enguany espere que siga el millor any de la meua vida, que em marque per sempre formar una pinya amb les companyes i gaudir al màxim les festes des de dins”, ha indicat.

Felicitació de l'alcaldessa

L'alcaldessa, Maria Tormo, ha felicitat les tres jóvens, que, igual que la reina, Sara Benet, “compten amb tota l'estima i suport de la corporació municipal i la Junta Local de Festes”. “Tindran el privilegi de representar a Almassora, de viure un any inoblidable, ple de moments per al record i sempre sota la protecció i empara de les nostres patrones, Santa Quitèria i la Mare de Déu del Roser”, ha destacat l'alcaldessa.

Per part seua, el regidor de Festes, Arturo Soler, ha traslladat la seua enhorabona a les tres dames de la cort d'honor que, igual que la reina, seran nomenades oficialment en un ple extraordinari que tindrà lloc el pròxim 28 de febrer.