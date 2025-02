Burriana implementa codis QR inclusius Navilens a les platges i al Clot de la Mare de Déu

L'Ajuntament de Burriana, a través de la Regidoria de Turisme, ha instal·lat codis QR inclusius Navilens en la cartelleria de les platges i del paratge natural del Clot de la Mare de Déu. Aquesta iniciativa suposa un avanç en la modernització de la senyalística turística del municipi, fent-la més accessible i interactiva per a tots els visitants, independentment de les seues capacitats.

Els codis Navilens empren una tecnologia innovadora que permet a persones amb discapacitat visual o daltonisme rebre informació detallada sobre l'entorn directament als seus dispositius mòbils, sense necessitat d’enfocar la càmera. D’aquesta manera, es reforça el compromís de la capital de la Plana Baixa amb un turisme accessible i inclusiu, consolidant el seu litoral i el seu entorn natural com a espais oberts a tota la ciutadania.

A més, aquests codis ofereixen informació en diversos idiomes, millorant l’experiència dels turistes internacionals i promovent la diversitat cultural en el nostre municipi.

Cartell amb codi QR. / Mediterráneo

Informació dinàmica, accessible i inclusiva

La implementació d’aquests codis QR inclusius permet als visitants accedir de manera senzilla i dinàmica a informació actualitzada sobre la platja i el Clot de la Mare de Déu. A través d’aquesta tecnologia, es facilita l’accés a la normativa i recomanacions per a l’ús responsable de l’espai, així com a dades sobre la història i biodiversitat del paratge, enriquint l’experiència d’aquells que gaudeixen de la natura.

A més, ofereix informació sobre esdeveniments i activitats a la platja i el seu entorn, millorant la promoció de l’oferta turística local. Finalment, inclou funcionalitats de geolocalització i orientació, optimitzant la mobilitat dins d’aquests espais naturals i garantint una experiència més accessible i intuïtiva per a tots els visitants.

Amb aquesta iniciativa, Burriana es posiciona com un referent en accessibilitat i turisme intel·ligent a la Comunitat Valenciana, apostant per solucions innovadores que milloren l’experiència dels visitants i reforcen la imatge del municipi com a destinació sostenible i digital.

Els codis Navilens, a més, destaquen per la seua durabilitat i baix manteniment, ja que no requereixen infraestructures complexes i permeten l’actualització de la informació de manera digital, sense necessitat de substituir la senyalística física.

La regidora de Turisme, Noelia Peris, ha destacat que “la instal·lació de codis QR inclusius Navilens en la cartelleria de la platja i el Clot és una acció estratègica que millora l’accessibilitat, modernitza la nostra oferta turística i reforça la competitivitat de Burriana com a destinació sostenible i intel·ligent”. Així mateix, Peris ha subratllat la importància de “apostar per una Burriana més accessible, digital i innovadora”