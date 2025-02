Burriana reformará el camí Fondo para mejorar la movilidad en la zona marítima

El Ayuntamiento de Burriana ha anunciado su intención de destinar parte de la partida de proyectos del presupuesto municipal de 2025 a la redacción de un plan para mejorar el camí Fondo. Esta actuación tiene como objetivo optimizar tanto la seguridad vial como la movilidad de peatones y ciclistas que transitan por ese vial, que conecta la avenida Mediterránea con el casco urbano. La propuesta incluye la canalización de las acequias que bordean el camino, lo que permitiría ganar hasta 1,5 metros de ancho en la calzada. Esta medida facilitaría la circulación de vehículos y garantizaría una mayor seguridad para peatones y ciclistas. «Las condiciones en las que se encuentra este carril bici no son las adecuadas y convendría ajustarlo a la normativa vigente con una separación suficiente entre los coches y las personas», explica el concejal de Urbanismo, Juan Canós. El camí Fondo es una vía de un solo sentido en dirección al casco urbano. Aunque no soporta un tráfico intenso, es un itinerario frecuentado por los vecinos de la playa que se dirigen al centro de la ciudad. Además, su proximidad a la carretera del Puerto lo convierte en una alternativa habitual para los peatones que transitan por la avenida Cañada Blanch. Canós destaca la necesidad de «dignificar este acceso», especialmente debido a los proyectos de desarrollo previstos en la zona. Uno de los más relevantes es la urbanización de los terrenos de la antigua fábrica Formolevante, que contempla la construcción de espacios comerciales y viviendas en una superficie de más de 50.000 metros cuadrados. Este desarrollo, que tendrá conexión con la carretera del Puerto y el camí Fondo, refuerza la importancia de mejorar la infraestructura vial y peatonal. Otra actuación en la misma línea es la mejora de la calle Ribesalbes, en el tramo más cercano a la zona marítima. Este proyecto busca poner en valor el área y solucionar los problemas de inundaciones. Más proyectos Además de estos proyectos, el equipo de gobierno estudia la renovación del acceso a la ciudad por la carretera de Vila-real, una de las principales vías de entrada. Esta carretera, de gran afluencia, es utilizada por los vecinos que trabajan en el municipio vecino y también conecta con servicios esenciales como el Hospital de la Plana. «Se baraja la opción de convertirla en un bulevar para mejorar su estética y facilitar la circulación», puntualiza Canós. No obstante, esta intervención presenta ciertas dificultades, ya que podría implicar la eliminación de un carril, lo que afectaría al tráfico. Para evaluar su viabilidad, el consistorio prevé encargar un estudio que permita calcular el impacto de las posibles modificaciones. El concejal subraya que la estrategia del equipo de gobierno se basa en la planificación. «Nuestra política es contar con proyectos realistas para establecer una agenda clara que permita priorizar las inversiones y, sobre todo, ejecutarlas», concluye Canós. / Isabel Calpe