Vistabella es converteix en referent de la gastronomia amb la 17a edició de la Jornada de la Tòfona

Vistabella s'ha convertit en capital gastronòmica amb motiu de la 17a edició de la Jornada de la Tòfona, un esdeveniment que va enaltir la importància d'aquest producte local amb una àmplia programació d'actes que va combinar divulgació i entreteniment en una jornada plena d'activitats.

L'esdeveniment va arrancar amb una visita a una plantació de tòfona i una demostració de recol·lecció, organitzada en col·laboració amb Gegantur. Els assistents van poder conéixer de primera mà el procés de cerca i extracció de la tòfona negra en una activitat que va despertar gran interés i va comptar amb una alta participació.

A la vesprada, l'antiga presó va acollir una xarrada impartida per l'enginyer forestal José Ibáñez Varela, en la qual es van abordar les bones pràctiques del cultiu de la tòfona, les plagues i els efectes del canvi climàtic.

La ponència va permetre als assistents conéixer els principals desafiaments als quals s'enfronta el sector i la necessitat d'adaptar-se als canvis mediambientals.

Com a fermall d'or a la jornada, els participants van gaudir d'una degustació de licors Licora maridats amb productes de la Cooperativa d’Atzeneta, també a l'antiga presó. Aquesta activitat gastronòmica va posar la guinda a una cita que, un any més, va servir per a enaltir la versatilitat de la tòfona negra i el seu important paper en la gastronomia local.

L'Ajuntament de Vistabella del Maestrat ha valorat molt positivament el desenvolupament d'aquesta 17a edició de la Jornada de la Tòfona a causa del gran acolliment per part del públic, la qual cosa consolida aquesta fira gastronòmica com una de les més representatives de la comarca de l'Alt Maestrat.