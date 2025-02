Nules torna a impulsar el projectes locals amb una nova edició de Focus d'Empreses

Nules ha començat aquesta setmana la vuitena edició del Programa Focus d’Empreses.

En aquest sentit, per a participar en el focus d’empreses s’ha avaluat, entre d’altres, l’originalitat de la idea i la diferenciació, el coneixement del mercat i la competència, la viabilitat tècnica i comercial, econòmica i financera, els llocs de treball que crearà o la innovació, a més també s’ha tingut en compte la diversificació de l’economia local.

Amb tot, “gràcies al suport municipal els projectes seleccionats podran desenvolupar-se i ser una realitat en un període de 12 mesos”, matisa el regidor de Desenvolupament Local, César Estañol.

En concret, les persones emprenedores participants en aquesta edició van a treballar en el desenvolupament de diferents negocis, de fet els projectes presentats estan relacionats amb diferents temàtiques com ara la psicologia, l’agricultura, productes derivats de la taronja, o també l’artesania.

Cal recordar que, l’objectiu d’aquesta iniciativa és detectar i seleccionar projectes amb un gran potencial de creixement en la localitat, de manera que per un període d’un any aquests projectes seleccionats disposaran d’un espai físic on desenvolupar el negoci, un tutor per a la realització del pla d’empresa i formació específica impartida per personal especialitzat, a més de classes d’entrenament i de finançament inicial per a posar en marxa l’empresa.

Aquest projecte compta amb una gran acceptació i és una de les apostes d’emprenedoria més importants de l’Ajuntament de Nules. De fet, moltes de les propostes presentades en les anteriors edicions són en l’actualitat empreses en actiu.

Des del consistori s’assenyala, també, que qualsevol persona interessada pot presentar les seues propostes tant per a incorporar-les a aquest focus com per a estudiar-les de cara a properes edicions.

A més, es tracta d’una iniciativa que ha estat pionera a la província de Castelló que compta amb el suport de la Cambra de Comerç de Castelló, que forma part d’aquest projecte juntament amb les empreses locals patrocinadores com ara Grespania, Huhtamaki o la Caixa Rural Sant Josep de Nules, entre d’altres.