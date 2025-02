Vilafranca conmemora el 786é aniversari de la Carta Pobla amb el lliurament de les distincions anuals

La Sala Carles Pons de Casa de la Cultura de Vilafranca ha acollit este cap de setmana el que és, en paraules de l'Ajuntament, «l'esdeveniment més important de l'any per al poble», l'acte de commemoració del 786 aniversari la Carta Pobla. Aquest s'ha celebrat amb l'entrega dels dos reconeixements que any rere any protagonitzen aquest dia, la Medalla de la Vila i el Premi Explorador Andrés.

L'acte ha començat amb un parlament de Guillem Monferrer, que ha introduït l'esdeveniment explicant la rebuda de la Carta Pobla per part d'En Blasc d'Alagó ara fa 786 anys. Seguidament, l'alcaldessa de Vilafranca, Sílvia Colom ha felicitat a tots els guardonats i ha lliurat la Medalla de la Vila al Festival de Teatre Capsigrany. Guillermina Badal i Adrià Bayot, representants de l'Associació han arreplegat el premi.

Seguidament, ha sigut el torn de Núria Fabregat, qui ha pujat a l'escenari per rebre el premi Explorador Andrés pel seu Treball de Fi de Grau (TFG) Viatge a la història tèxtil de Vilafranca. Una proposta educativa per a l'escola. Li ha fet entrega el regidor de Cultura, Carlos Álvarez. Fabregat ha explicat el seu treball i s'ha mostrat molt agraïda per aquest reconeixement.

L'acte ha comptat amb el pallasso Nandet, que ha fet de fil conductor d'aquest. Héctor Tirado a la guitarra i Àlvaro Lòpez a la veu han posat l'ambientació musical i han interpretat una bonica versió de l'himne a Vilafranca. La jornada ha finalitzat amb una foto de família amb els guardonats i la corporació municipal.