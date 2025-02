Nules da forma a un escudo que salva los reparos históricos para legalizarlo

Nules está cada vez más cerca de completar un trámite que nunca, hasta la fecha, había sido posible, como es la legalización de su escudo. La propuesta realizada por el Ayuntamiento, con el asesoramiento del Cronista Oficial de la Vila, Joan Gavara, aunque todavía no está aprobada, «ya ha recibido la validación del Consejo de Heráldica», confirmó este lunes el concejal de Patrimonio, Guillermo Latorre.

Si la localidad no contaba con una simbología reconocida desde un punto de vista legal era porque el que ha venido utilizándose hasta la fecha, «en las condiciones y la forma» en la que lo tienen, «no podía autorizarse porque no se corresponde con la representación histórica» del municipio.

Vecinos visitan la exposición en el Museu d'Història de Nules. / Mediterráneo

Los errores del actual

Los anacronismos y detalles erróneos afectan al conjunto del diseño. Latorre detalla que en el faldón superior, los rombos azules y blancos no se corresponden con la representación vinculada con la población desde sus orígenes. Del mismo modo, en la parte inferior «las letras tienen la forma cambiada, el león no mira hacia el lado que corresponde y la filatelia no concuerda con el título otorgado por la mujer de Felipe V hasta en tres decretos reales diferentes».

Rectificando todas esas desviaciones, han diseñado un escudo que protagoniza una exposición que fue inaugurada este lunes en el Museu d’Història y que podrá visitarse hasta el 28 de marzo.

Foto de familia durante la inauguración de la exposición. / Mediterráneo

En ella, en doce paneles, «se cuenta la cronología histórica de nuestro escudo, desde la creación del municipio hasta los tiempos actuales», describe el concejal. Con este recorrido, hacen pedagogía «para que los vecinos conozcan de primera mano todas las alteraciones que han habido a lo largo del tiempo», aunque lo que considera más importante es que «puedan comprender que el escudo que conocen no está legalizado porque no tiene ningún rigor histórico».

Para facilitar esa parte, han editado un vídeo, que también puede verse en la exposición, en el que el cronista «de forma breve e intercalando imágenes y animaciones, lo explica perfectamente».

Durante las próximas semanas, colegios y asociaciones locales realizarán visitas organizadas por el Ayuntamiento. En el caso de los colegios, han preparado actividades para «trabajar en el museo de manera didáctica, para que entiendan las cuestiones más significativas», comenta el edil.

Este proyecto incorpora otra aportación, una propuesta de bandera, que pretenden legalizar a través del Consejo de Heráldica.